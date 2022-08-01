طريقة التسجيل العيني للعقار 1444 واللائحة التنفيذية

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل العيني للعقار 1444 .. التسجيل للعقارات يجب على المالكين للعقارات معرفة تفاصيله كاملة من أجل إنشاء سجل خاص بالعقار بجانب التعرف على الوحدة العقارية التي تقع تحت ملكهم وفق النظام الساري ونوضح لكم بالتفصيل حيث أن التسجيل عينيًا للعقارات هو النظام السائد بالمملكة العربية السعودية وتم إصداره عام 1421 أو 2002 ونشر حينها في الجريدة الرسمية ويتضمن طريقة تسجيل المالك لعقاراته والجهة التي تتولى ذلك التسجيل وتحميل اللائحة التنفيذية.

طريقة التسجيل العيني للعقار 1444

ووفقًا للائحة التنفيذية فإن النظام الخاص بالتسجيل للعقار عينياً تم فرضه من قبل وزير العدل بالتعاون مع الشئون البلدية.

وكذلك القروية من أجل تنظيم ملكية العقارات وحماية الملكيات الخاصة للأفراد بتسجيلها.

فعن طريق النظام العيني للتسجيل العقاري يمكنك حفظ الحقوق الخاصة بصاحب العقار من ناحية التصرفات القانونية للبيع والشراء.

والإيجار وكذلك تمنح المالك القوة لإثبات ملكيته لتلك الوحدة العقارية عن طريق تسجيلها كذلك يقوم الفرد.

عند التسجيل بإثبات مساحات المنزل والعقار وكذلك الوحدات الموجودة داخل كل عقار ومن أجل إضافة قاعدة بيانات.

تجمع كل العقارات ومالكيها وكذلك البائعين وما ستؤول إليهم من مشترين جدد وأيضًا وصف الوحدة العقارية.

وصفًا شديدًا بالمالك والمساحات وحفظ البيانات العقارية وتعديل أي متغيرات تحدث بها أو معلومات.

العقوبات المقررة على الممتنعين عن تسجيل العقار عينيًا فقد حددتها المملكة العربية السعودية .

بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال سعودي ولا تزيد عن 100 ألف في عدة حالات وهي:-

ومن أجل تحميل الخطوات ونظام التسجيل العيني الخاص بالعقارات كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى موقع نظام التسجيل العيني السعودي .

على الإنترنت واختيار نص النظام واضغط على الطباعة وبعدها قائمة الطابعات وحفظ الملف كـ pdf .

ثم الضغط على زر تحميل وبعدها تحديد الشكل المناسب والتنسيق وحفظ.

وبالنسبة للرابط الرسمي المخصص لتسجيل النظام العيني للعقارات يمكن الدخول إلى بوابة .

وموقع التسجيل العيني للعقار وبعدها الدخول على موقع الخبراء بمجلس الوزراء.

ويطبق نظام التسجيل العقاري عينيًا بجميع دول العالم من أجل تنظيم المعاملات القانونية للملكيات الخاصة .

وكذلك الحماية العقارية وتشجيع المالكين من أجل الحصول على الأورق التي تثبت ملكياتهم وعمل سجل عقاري إلكتروني رقمي.