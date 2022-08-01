نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منصة كوادر المحاجر 2022 / 1444 في المقال التالي

التسجيل في منصة كوادر المحاجر 2022 .. منصة كوادر المحجر هي المنصة التي تم تدشينها من قبل المملكة العربية السعودية لتكون مبادرة تعاون بين وزارتي الصناعة والثروة المعدنية وكذلك الموارد البشرية وصندوق تنمية الهدف وكذلك القطاع الخاص من أجل إفادة وتقديم التدريب اللازمة للسعوديين وتأهيلهم لسوق العمل ولوظائف المحاجر وهذا ليس أول تعاون بين وزارة الصناعة والموارد الطبيعية السعودية مع نظيراتها في صندوق الموارد البشرية فقد سبقها تعاون في عدد من المبادرات التي تخص مؤسسات القطاع الخاص من أجل تأهيل وتوظيف الكوادر المسؤولة عن مشروعات المحاجر والكسارات في المملكة العربية السعودية من أجل تطوير وتأهيل المواطنين في قطاع التعدين وتوجيه الاستثمارات تجاه تلك الثروات بالإشراف الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للسعوديين في مجال التعدين والثروة المعدنية وتوظيف العمال السعودية في مختلف المهن التي تتطلب المهارات والخبرة وتتفق مع رؤية المملكة ليصبح العمال مؤهلين بشكل كامل . التسجيل في منصة كوادر المحاجر 2022 وإذا كنت تتساءل عن الشروط الواجب توافرها من أجل القبول في الكوادر للمحجر فقد اشترطت وزارة الصناعة والموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية العديد من الشروط من أجل تدريب المقبولين وهي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وكذلك مسجلًا في بوابة التوظيف الوطنية ” طاقات ” .

وألا يكون الفرد يعمل بأي القطاعين العام والخاص.

وأن يستحق دعم التوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأن يكون على الأقل قد اجتاز المرحلة الثانوية وحصل على شهاداتها وألا يقل عمره عن 18 عام.

وكذلك أن يكون لديه شغف وطموح للتدريب والتعليم من أجل الربح ومواصلة النجاح ويجب .

أن يجتاز الاختبارات التي أهمها المقابلة الشخصية .

ويتم المفاضلة بعد اجتياز الاختبارات بين الأشخاص الذين يقترب مسكنهم في المناطق.

والأماكن المجاورة للمحاجر لضمان استمرارهم في وظائفهم نظرًا لقرب مسكنهم من المشروعات الخاصة بالمحاجر والتعدين. خطوات التسجيل في كوادر المحاجر 1444 وللتسجيل في منصة كوادر المحاجر كل ما عليك فعله هو الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبرنامج. وتسجيل الدخول وكتابة البيانات التي ستطلب منك بشكل كامل ورقم المرور وتأكيده واضغط فوق تحقيق . وإنشاء حساب وكذلك تحديد برنامج الخاص بالتمرين وارفق البيانات . وكذلك الأوراق التي تثبت صحتها وقدم الطلب إلكترونيًا. عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة كوادر المحاجر 2022 / 1444 - ثقفني

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