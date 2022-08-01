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شروط الدعم السكني وخطوات التسجيل 1444 .. أصبح التعرف على برنامج الدعم السكني للأفراد والإجراءات الخاصة به وكذلك طرق التسجيل والتقديم عليه من الأشياء المعروفة بجانب الشروط الخاصة بالشخص طالب الدعم ويأتي هذا البرنامج دعمًا من الحكومة بالمملكة العربية السعودية للأفراد الذين هم في حاجة للسكن ودعم الأسرة وذلك من قبل صندوق التنمية العقارية ويمكنك الحصول على الدعم إذا انطبقت عليك الشروط اللازمة فالبرنامج يقدم المساعدات عن طريقة صندوق التنمية العقارية كما ذكرنا عن طريق دعم مالي بشكل شهري للأشخاص المسجلين في ذلك البرنامج وتم إدراج طلباتهم بالموافقة مع مراعاة أن الاشتراطات الموضوعة بهدف العمل على زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل والعقارات في المملكة العربية والذي يعني رفع نسبة امتلاك المنازل والعقارات إلى 70 %. شروط الدعم السكني وخطوات التسجيل 1444 واشترط الصندوق العقاري الخاص بالتنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية عدة شروط يجب أن تتوافر في الشخص طالب تمويل الدعم السكني أهمها

أن يكون سعودي الجنسية

بجانب ذلك أن لا يكون قد سبق حصوله على دعم من قبل للسكن

وألا يمتلك منزل باسمه خلال 5 سنوات ماضية

وأن يكون رب لأسرة جميع أفرادها مقيمين بالمملكة

ويشترط أيضًا ألا يقل عمره عن 24 عام على الأقل. طريقة التسجيل في دعم السكن وبالنسبة للطريقة الصحيحة للتقديم في برنامج الدعم السكني هو:- أن يقوم الشخص بالدخول إلى منصة سكني عبر شبكة الإنترنت . وبعدها الضغط على أيقونة التسجيل في سكني وبعدها الكتابة للبيانات الخاصة بالشخص كرقم الهوية وتاريخ الميلاد. وتأكيد رقم الهاتف وتأكد من صحة البيانات المستخدمة كالهوية والمؤهل والعنوان ورقم الجوال . ويلزم كتابة كافة البيانات الخاصة بك بدون أي أخطاء وبعدها قراءة كافة الشروط والموافقة عليها . وإجراء تحقيق من أهلية الشخص والدخول إلى المنصة ومراجعة صحة البيانات وتجيب على التساؤلات. وستظهر لك رسالة تهنئة بالتسجيل والحصول على دعم السكن . وبعد تسجيلك وانتهاء كل تلك الخطوات ادخل على منصة السوق الإلكتروني سيتم حجز موعد لك. وستظهر لك رسالة بعدم الموافقة وكذلك بالأسباب وإذا تم القبول سيرسل لك رسالة من أجل طريقة الحصول على الدعم بموعد وتاريخ مقابلة معين. عمر شويل - جدة شروط الدعم السكني وخطوات التسجيل 1444 - ثقفني

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