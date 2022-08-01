الاستعلام عن الإستحقاق في جود الإسكان التنموي والحالات المستحقة الدعم. هناك العديد من المؤسسات والجهات التي تقدمها الحكومة السعودية والتي تعمل على تقديم المبادرات والخدمات للمواطن السعودي. وذلك من أجل حرص الحكومة السعودية على توفير للمواطن السعودي جميع السبل التي تمكنه من توفير متطلباته المختلفة. كما تعتبر مبادرة جود الإسكان من أهم جميع المبادرات التي تقدمها الحكومة السعودية. وذلك لتقديم المنصة الكثير من أشكال الدعم للمستفيدين وذلك من أجل مساعدة المواطن في التغلب على الظروف المعيشية الصعبة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الحالات التي تستحق الحصول على الدعم من قبل المنصة وكذلك خطوات الاستعلام عن حالة الإستحقاق. كما يمكنك التعرف أيضاً على مبادرة منصة جود الإسكان والشروط المطلوبة وطريقة التسجيل للحصول على الدعم.

الاستعلام عن الإستحقاق في جود الإسكان التنموي

مبادرة منصة جود الإسكان هي واحدة من أهم المبادرات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. كما تعتمد المنصة بشكل أساسي على التمويل الجماعي وذلك تحت رعاية وزارة الإسكان السعودية. كما تعمل المنصة بالتعاون مع العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية وذلك لتقديم المساعدات للمستفيدين. وتقدم المنصة الدعم السكني للأسر الأشد احتياجا بالمملكة والأفراد ذات الدخل الضعيف والمتوسط. كما تمكن المنصة المستفيد من الاستعلام عن حالة الإستحقاق وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للاستعلام عن حالة الاستحقاق في المنصة كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بنتيجة الإستحقاق في منصة جود الإسكان ثم القيام بكتابة رقم الهوية الوطنية وكذلك رقم الهاتف الخاص بالمستفيد ثم بعد ذلك الضغط على خيار التحقق من استحقاقك وبعدها سوف يتم عرض رقم الهوية الوطنية وكذلك حالك الإستحقاق.

الحالات المستحقة الحصول على الدعم

فلقد قامت منصة جود الإسكان بتحديد الحالات التي يمكنها الإستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة. ويمكننا عرض هذه الحالات كما يلي: