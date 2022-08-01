نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام أهلية حساب المواطن 1444 وطريقة تحديث حساب المواطن بالرابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام أهلية حساب المواطن 1444، خدمة إلكترونية تمكّن المستفيدين من برنامج حساب المواطن، من إجراء استعلام الأهلية واستحقاقهم لصرف راتب الدعم شهريًا، بخطوات سهلة وبسيطة للغاية، وبأكثر من طريقة كذلك، حيث يمكن للمستفيد أن يقوم بعمل استعلام أهلية حساب المواطن 1444، عقب أن يقوم بعمل حساب المواطن الجديد، أو تسجيل جديد حساب المواطن 1443، وذلك عن طريق النفاذ الوطني حساب المواطن، كما يمكن للمستفيد إذا كان أحد مستفيدي الضمان المطور، أن يقوم بعمل الاستعلام عن حساب المواطن لمستفيدي الضمان، ويتأكد من أحقيته في صرف راتب الدعم، ويجب عليك دائمًا التأكد من تحديث بياناتك في حساب المواطن، من خلال تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر، أو بالاتصال عن طريق رقم حساب المواطن، كما يقدم لك البرنامج الداعم إمكانية تقديم اعتراض حساب المواطن، في حال لم يصلك مبلغ الدعم كما قمت بحسابه عن طريق حاسبة حساب المواطن.

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

إذا أردت الاستمرارية في الحصول على دعم حساب المواطن، فيجب عليك تحديث بياناتك من أجل ضمان استحقاق حساب المواطن برقم الهويه 1444، وذلك عبر منصة أبشر بالخطوات التالية:

زر أولا رابط حساب المواطن مباشرة. وبعدها أدخل إلى حسابك الشخصي. وبعد ذلك توجه من خلال بوابة النفاذ الوطني إلى خانة تسجيل الدخول. وأثناء ذلك أدخل رقم الهوية الخاص بك في اسم المستخدم. وبعدها سجل كلمة المرور الخاصة بك في “حساب أبشر“. ثم انقر على كلمة تسجيل الدخول. وبعدها اضغط على أيقونة الطلب من أجل التحديث. وبعد ذلك اضغط على “تبويب” واختيار موافقة على التعهد. ومن ثم حدث بياناتك واضغط على كلمة حفظ.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

إذا أردت القيام بعمل تحديث حساب المواطن برقم الهوية. من خلال منصة النفاذ الوطني حساب المواطن. فالأمر لن يتطلب منك سوى بضع خطوات بسيطة هي كالتالي:

أدخل أولا إلى رابط موقع حساب المواطن. وبعدها سجل دخولك باسم المستخدم. وهو عبارة عن “رقم الهوية” وكلمة المرور. وعقب ذلك انقر على كلمة تعديل الطلب. ومن ثم قم بتحديث البيانات التالية:

بيانات عنوان المسكن.

وكذلك كافة البيانات الشخصية العامة الخاصة بك.

وأيضًا بيانات التابعين لك من أفراد الأسرة.

وسجل كذلك كافة مصادر الدخل.

وأيضًا كل ما يتعلق ببيانات العقار ونوعه.

وكذلك بيانات الحساب البنكي الخاص بك ورقم الآيبان.

وعقب التأكد من صحة بياناتك كاملة قم بالنقر على حفظ. وأخيرًا اضغط على كلمة طلب تحديث.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكن إجراء استعلام عن أهليتك، لصرف راتب حساب المواطن. إذا ما كنت قد تقدمت بطلب للتسجيل في برنامج حساب المواطن من قبل. وذلك بالخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول إلى منصة حساب المواطن الرسمية. وبعدها سجل اسمك وكلمة المرور الخاصين بحسابك. وبعد ذلك أدخل رمز التحقق. وبعدها اضغط على تسجيل الدخول إلى الحساب. وعقب ذلك انقر على كلمة دراسة الأهلية. وسوف تظهر لك البيانات التالية في حال كنت “مؤهل”:

أولًا تاريخ دراسة الأهلية.

وكذلك تفاصيل أهلية التابعين لك.

وأيضًا حالات الأهلية التي سبقت ذلك.

وعدد الأفراد التابعين المؤهلين.

وسوف تظهر لك البيانات التالية في حال كنت “غير مؤهل”:

أولًا تاريخ دراسة الأهلية.

وكذلك الأسباب التي أدت إلى عدم استحقاق صرف الدعم.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي

رقم الضمان الاجتماعي يمكّن أي مستفيد، من برامج الدعم المقدمة في المملكة العربية السعودية، من استعلام عن راتب الدعم، التابع لأي برنامج منهم. وللحصول على رقم الضمان الاجتماعي. تتبع الخطوات التالية:

زر أولا موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. وبعدها قم بتسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور. وبعد ذلك أدخل إلى معاش التأمين. وعقب ذلك اضغط على حالة الخدمة. وسوف يظهر لك بياناتك كاملة ومن بينها “رقم الضمان الاجتماعي“.

اعتراض حساب المواطن

يمكنك الآن بكل سهولة، تقديم طلب اعتراض حساب المواطن، إذا وجدت نفسك غير مؤهلا لصراف راتب الدعم من برنامج حساب المواطن. وذلك بالخطوات البسيطة التالية:

أدخل إلى رابط موقع حساب المواطن. وبعدها سجل اسم المستخدم وكلمة المرور. وبعد ذلك أدخل رمز التحقق. وبعد الدخول إلى الحساب اضغط على أسباب عدم الاستحقاق. وبعدها أدخل على مربع تقديم طلب اعتراض. وأخيرًا تأكد من حالة الحساب الفعلية. وإذا كانت الحالة غير متطابقة قم بتحديث البيانات كما شرحنا بالأعلى.

دخول حساب المواطن

يمكنك الدخول إلى حساب المواطن، من خلال خطوات بسيطة:

أدخل أولا إلى رابط منصة حساب مواطن ca.gov.sa. وبعدها أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور. وبعد ذلك سجل الرمز المرئي للتأكيد أنك لست روبوتا. وأخيرًا قم بعمل تسجيل دخول حساب المواطن.

الاستعلام عن حساب المواطن لمستفيدي الضمان