نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموحد في كليات الرياض وفتح تأكيد قبول الترشيح 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان نتائج القبول الموحد على الرغبة الأولى في كليات الرياض للجامعات السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث يمكن للطلاب الدخول على رابط بوابة القبول الموحد من خلال الحساب الإلكتروني للطالب أو الطالبة، والاستعلام عن نتائج الترشيح، بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الفرز على الرغبة الأولى، وفتح البوابة من أجل تأكيد القبول والتي سوف تستمر لمدة محددة بعدها يتم غلق التأكيد والإعلان عن نتيجة الترشيح النهائية قم جدول باقي المراحل لشغل الشواغر في الجامعات وكليات التقنية.

استعلام نتائج القبول الموحد 1444

اتجه أنظار العديد من الطلاب والطالبات تجار رابط بوابة القبول الموحد في الجامعات السعودية وكليات التقنية بمنطقة الرياض، بعد الانتهاء من أعمال الفرز الأولي للمتقدمين على الرغبة الأولى للالتحاق بالكليات والمعاهد في العاد الدراسي الجامعي 1444، وعلى حسب ما حددته لجنة القبول المركزي، فكان من المقرر أن يتم الكشف عن الترشيحات المبدئية اليوم، ليتم البدء في مرحلة التأكيد.

رابط بوابة القبول الموحد

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول الموحد من خلال البوابة الإلكتروني للقبول المركزي في كليات التقنية وجامعات الرياض، والتي ستوفر المعلومات حول نسب القبول على الرغبة الأولى والتنويه عن الإجراءات اللاحقة التي سيقوم الطالب بتنفيذها حتى المباشرة في كليته خلال الفصل الدراسي الاول.

تأكيد القبول 1444

بدء مرحلة تأكيد نتائج القبول على إثر الفرز الأول على الرغبة الأولى التي تم الترشيح عليها بالفعل اليوم، حيث يجب على الطالب الدخول على حسابة من بوابة القبول، والبدء في اتخاذ الإجراءات الإلكترونية نحو تأكيد أو رفض نتيجة الترشيح الإلكتروني، وتستمر تلك الفترة حتى يوم الخميس القادم الموافق السادس من محرم 1444، في حدود الساعة 12 ظهراً، وذلك عبر الخطوات التالية

الدخول على بوابة القبول الموحد

الهدنات الإلكترونية

استعلام نتائج القبول

تأكيد نتيجة الترشيح أو الرفض

في حالة عدم التأكيد في الفترة المقررة سوف يتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول في الموعد المحدد، وبالتالي يجب المبادرة بالتحقق من نتيجة ترشيحك، واتخاذ القرار في الفترة المقررة لهذا الأمر، كذلك الحال بالنسبة للطلاب المتقدين على الكلية التقنية مع اتباع التعليمات التي تقرها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.