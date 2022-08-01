نظام التأمينات لغير السعوديين 1444 وكيفية التسجيل والاستعلام

نظام التأمينات لغير السعوديين الذي تم تحديث وتطوير بعض بنوده من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية والتي أيضا تعمل بشكل مستمر في تلبية كافة متطلبات سوق العمل في المملكة من شرائح تأمينية مختلفة لجميع العاملين في جميع القطاعات الحيوية في المملكة مثل القطاع العام والقطاع الخاص، ومن هذا المنطلق وجب علينا التنوية بعد أن تمت تعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات بالتأمينات عن أن هناك خدمات خاصة فقط للسعوديين كما يوجد خدمات تأمينية أخرى خاصة بالوافدين وغير السعوديين أيضا وهذا علي حسب ما نص عليه قانون العمل السعودي بعد تطويره في الآونة الأخيرة، وسوف يكون هذا مضمون حديثنا اليوم والذي سوف نشرح كافة متطلباته في السطور القادمة.

نظام التأمينات لغير السعوديين

وشدد نظام التأمينات الاجتماعية لغير السعوديين على ضرورة أن يكون الوافد المقيم في المملكة كان قد قام بالتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما أوضحت المؤسسة أسباب إلغاء الاشتراك في التأمينات، وذلك حتى يستفيد هذا الوافد من الخدمات التي تقدمها الهيئة، حيث قامت هيئة التأمينات الاجتماعية في السعودية بتأكيد علي ضرورة توفير عنصر الأمان للموظف سواء العامل السعودي أو غير السعودي، كما يفرض على صاحب العمل إعطاء حقوق العامل المشترك في المؤسسة بكل السبل والطرق الممكنة ومن بينها:

يوفر له المرتب المناسب لمسماه الوظيفي ولمرتبته الوظيفية.

إمكانية الاستفادة من الخدمات المرتبطة بالأخطار المهنية.

دفع رسوم اشتراك في التأمينات من قبل الموظف غير السعودي.

وجهة العمل هي المسؤولة بشكل كامل عن دفع هذه الرسوم، وتقدر بحوالي 2 %من الراتب.

الوافد غير السعودي لا يستفيد بمعاشات نهاية خدمة.

ولا يستفيد من الدعم من ساند، ولكن التأمين في هذه الحالة يتعلق بالأخطار المهنية فقط.

كيفية الاستعلام والتسجيل في التأمينات للمقيمين

وقامت التأمينات الاجتماعية برفع شعار (راجع بيانات تسجيلك) وهذه الحملة تهدف إلى نشر التوعية بأهمية التسجيل في نظام التأمينات وأهمية تحديث البيانات بصفة دورية لكي يستفيد العامل من حقوقه بشكل كامل، ولهذا قد قمنا في مقال لسابق بتوضيح كافة خطوات الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية بصفه عامة، أما الآن سوف نقوم بشرح طريقة الاستعلام عن التأمينات للمقيمين وهي كما يلي: