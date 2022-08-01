أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توافر عدد من الوظائف (41 وظيفة إدارية وهندسية وفنية ومالية) لشغلها بمهارات وطنية مؤهلة (لحاملي الدبلومات، والبكالوريوس، والماجستي، والدكتوراه)، وسنتعرف في السطور القادمة على وظائف المركز الوطني للارصاد وظائف.

وظائف المركز الوطني للارصاد وظائف

مدير عام المديرية العامة للرصد.

مسؤول عن إدارة المشروع.

المدير التنفيذي لبرنامج الاستمطار الصناعي

مدير إدارة الجودة الشاملة.

مدير عمليات الطيران.

مدير المراجعة الداخلية.

مدير الإشراف على المشاريع وتنفيذها.

مدير مبيعات.

مسئول عن وحدة التطبيقات.

مسئول عن مراقبة العمليات.

مدير النماذج الرقمية.

مدير التخطيط الاستراتيجي.

مدير إدارة الدعم الفني للتقنيات والاتصالات

مدير إدارة المرافق والسلامة والأمن.

مدير عمليات الاستمطار.

مدير وحدة البنية التحتية.

مسئول عن علاقات الموردين.

عالم الأرصاد الجوية.

مدير إدارة الوثائق والمحفوظات.

مدير بحوث المناخ.

أخصائي مناخ.

أخصائي موارد بشرية.

مدير أبحاث تأثير العواصف الترابية.

مدير عام الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار.

مدير عمليات الرادار والاستشعار عن بعد.

مدير وحدة قاعدة البيانات.

مدير الأصول الثابتة.

باحث مناخ أول.

مهندس أنظمة الرادار.

مهندس ميكانيكا رادار.

مراقب مالي.

محلل مالي.

اخصائي تدقيق مالي.

اخصائي جودة.

الوظائف المطلوبة في المركز الوطني للارصاد وظائف

(أبحاث الطقس، نظريات البحث، الأرصاد الجوية، علم المناخ، علوم الطيران، الهندسة، علوم الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات، هندسة الكمبيوتر، الإدارة، الهندسة الصناعية، المحاسبة، علم الفلك، الرياضيات، الهندسة التقنية، تقنية المعلومات (البرمجيات)، المالية ) وغيرها من الوظائف.

شروط التقديم في وظائف المركز الوطني للارصاد وظائف

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المرشح متفرغًا.

اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

إرفاق المستندات التالية إلكترونيًا في ملف واحد (PDF): سيرة ذاتية، صورة من المؤهل العلمي، صورة من الخبرة العملية، صورة الرقم القومي، نسخة من الدورات التدريبية ان وجدت، شهادة بيان مدد وأجور “التأمينات الاجتماعية” المشتركة – إن وجدت، شهادة التصنيف المهني إن وجدت.

ملاحظة

للمركز الحق في استبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة إذا لم يتقدم المرشح المناسب.

آخر موعد للتقديم

ينتهي التقديم يوم الأربعاء الموافق 28/12/1443 هـ الموافق 27/07/2022 م.