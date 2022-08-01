نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 60 الف ريال قرض بدون فوائد للنساء الارامل والمطلقات والاسر على 5 سنوات بقسط شهرى بسيط وبشروط ميسرة في المقال التالي
60 الف ريال قرض بدون فوائد للنساء من أهم المواضيع التي يمكننا تقديمها إليكم هو الموضوع بخصوص قرض اهل للنساء والاسر لمساعدتهم ويعتبر هذا القرض المقدم من بنك التنمية الاجتماعية بدون فوائد ونسبة رسومه تصل إلى 0%، حيث أن النساء أيضًا لديها احتياجاتها الخاصة وقد تحتاج إلى فتح مشاريع صغيرة خاصة بها أو للحصول على أشياء تحتاج إليها من أجل أبنائها في حالة أنها مطلقة أو أرملة، ولذلك تم تقديم هذا القرض من قبّل بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والذي يتميز بالعديد من المميزات حيث تصل قيمة التمويل إلى 100 ألف ريال سعودي.
60 الف ريال قرض بدون فوائد للنساء الارامل والمطلقات
قام بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتقديم قرض مميز خاص بالفئة النسائية قيمته تصل إلى 100 ألف ريال سعودي ويمكن سداد أقساطه على مدار 60 شهر (أي خمس سنوات)، وتم تقديم القرض بهدف رفع الحياة المعيشية للمواطنات السعوديات ومساعدتهم في تحسين ظروف معيشتهم وعمل مشاريعهم الخاصة، واختص القرض النساء الغير عاملات والمرأة المطلقة أو الأرملة والمرأة التي ليس لديها أي عائل أو كفيل يكفلها ويساعدها في الحياة ولكن بشروط معينة وبسيطة.
طريقة التقديم على قرض المرأة من بنك التنمية الاجتماعية
- يجب على المتقدمة أن تقوم بالدخول على رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية السعودية الإلكتروني الرسمي.
- كما يجب أن تقوم برفع وتحميل كل الوثائق والمستندات المطلوبة منها حتى تدعم طلبها وتثبت حالتها الاجتماعية والاقتصادية.
- البيانات والمستندات المطلوبة تتمثل في رقم الهوية الوطنية الشخصية وصورة منها، عنوان المواطنة الوطني.
- كتابة رقم هاتفها المحمول وخاصة المسجلة به في منصة أبشر للأفراد و أخيرًا رقم حسابها بالآيبان.
شروط استحقاق قرض المرأة من بنك التنمية الاجتماعية
وضع بنك التنمية الاجتماعية السعودي بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المواطنة التي تحتاج إلى الحصول على القرض والشروط هي كالآتي:-
- عمر المواطنة المتقدمة على القرض يجب ألا يزيد عن 70 عام حيث أن سن السبعين هو آخر وقت لسداد قيمة القرض.
- بالنسبة إلى المواطنة التي لديها كفيل فيجب ألا يزيد عمر الكفيل عن 55 عام.
- يجب أن تكون حاصلة على سجل ائتماني سليم وفعال.
- لا يزيد دخل المتقدم عن 14.500 الف ريال.
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