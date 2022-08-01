سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1444 والحد المانع للحصول على دعم وزارة الموارد البشرية للافراد والأُسر

سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1444 فقد كشفت وزارة الموارد البشرية السعودية بشكل رسمي عن سلم الرواتب الخاص بالضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية هذا العام 1444، وهو السلم الذي جاء يتضمن كافة الرواتب المستحقة التي يحصل عليها كافة المواطنين من مستحقي دعم نظام الضمان الاجتماعي المطور المقدم من قبل الحكومة السعودية للمستحقين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، بالإضافة إلى تنويه الوزارة عن الحد المانع الذي يعيق حصول المواطنين على دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما أعلنته الوزارة رسميا بشأن سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور والحد المانع للحصول على الدعم.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1444

ونجد أن الدعم المقدم من برنامج نظام الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين المستحقين للدعم في المملكة العربية السعودية يختلف بشكلٍ كبير بناء على عدد أفراد الأسرة، وذلك بعدما يتم التأكد من توافر الشروط والضوابط التي يجب توافرها للحصول على الدعم، وقد جاء سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور في السعودية على النحو التالي.

في حالة كانت الأسرة تتكون من فرد واحد، يكون الدعم الشهري على نحو 1000 ريال سعودي.

وفي حال كان في العائلة شخصين، يكون الدعم المستحق هو 1285 ريال.

وفي حالة كانت الأسرة تتكون من ثلاثة أفراد، تحصل على مبلغ 1570 ريال مستحق شهري.

وكذلك في حالة كانت العائلة السعودية تتكون من أربعة أفراد، تزيد قيمة المعاش لهم، والراتب المستحق لهم هو 1855 ريال.

الحد المانع للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور

وكشفت وزارة الموارد البشرية السعودية كذلك عن تفاصيل قيمة الحد المانع الذي يحصل عليه المواطنين المستحقين لدعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وقد جاء الحد المانع المحدد على النحو التالي.