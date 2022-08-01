300 ألف ريال بدون كفيل للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي و0% دفعة أولى

يحتاج المتقاعدين إلى عمل مشروع خاص بهم لإنتاج بعض من المنتجات الزراعية أو استخدام المشروع لإنتاج الدواجن أو أي ما يفضل، أو شراء سيارة لتساعده في العمل أو التنقل داخل المملكة، ولذلك يحتاج إلى مبلغ مالي ليدعمه في ذلك، ومن هنا قامت بعض شركات التمويل السعودية بتوفير بعض أنواع التمويلات التي تخص المتقاعدين، بمبلغ مالي مناسب، والتمويل الشخصي للمتقاعدين متوفر بمبلغ مالي يصل حتى 300 ألف ريال وبدون كفيل وبعدة مزايا أخرى، ويمكن التقديم لطلب أي من التمويلات المتاحة للمتقاعدين كتمويل السيارات، أو الشخصي، أو السلع الاستهلاكية.

تمويل شخصي للمتقاعدين بدون كفيل

يمكنك أن تحصل على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا يحتاج إلى رسوم إدارية، إيداع فوري بدون تحويل راتب 300 ألف ريال، طالما أن السجل الائتماني جيد، كما أنه بدون مقدم، ويصل مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال، والأقساط الشهرية بسيطة جدا، كما متوفر لك خدمة السداد أون لاين، والتي تتيح لك إمكانية الدفع عن طريق المنزل، ولن تذهب للسداد الأقساط في الخارج، فحفاظاً على صحتك وأمانك سوف تقم بجميع مهامك وأنت داخل منزلك، ولا قدر الله في حالة الوفاة أو العجز لن يتم المطالبة بسداد باقي القرض.

شروط الحصول على قرض المتقاعدين

يجب أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 1985 ريال، سيارات أحدث موديل بقسط 445 ريال، وهذا لجميع التمويلات المتاحة من تمويل التورق أو التمويل التأجيري للسيارات، أو تمويل السلع الاستهلاكية، ووجود هوية وطنية سارية المفعول، ويتم إثبات السكن وتقديم صورة من رخصة القيادة في حالة التقديم لطلب التمويل التأجيري للسيارات، ويجب أن لا يتخطى السن عن 70 عاما، و من خلال شركة اليسر للتمويل سوف تحصل على تمويلك في أسرع وقت وبموافقة فورية.

كيفية التقديم لطلب تمويل المتقاعدين

قم بإحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، ويتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة اليسر، ثم يتم تقديم طلب التمويل الشخصي للمتقاعدين بمبلغ 300 ألف ريال أو ما تريد، ويتم احتساب البرنامج المناسب لك من خلال الموقع الإلكتروني، كما يمكنك الاتصال برقم خدمة العملاء 8001160711 من الأحد إلى الخميس للحصول على كل ما تريد من الاستفسارات حول العروض المتاحة للأفراد، أو يمكنك التوجه إلى أحد الفروع التابعة لشركة اليسر داخل المملكة العربية السعودية، وسوف تحصل على تمويلك بإيداع فوري.