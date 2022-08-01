نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات جديدة من حساب المواطن 1444 ورفع قيمة الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعديلات جديدة من حساب المواطن 1444، مع بدء العام الهجري الجديد 1444 أعلن برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عن تعديلات جديدة تتعلق بقيمة الدعم وبعض الإضافات، حيث يقدم برنامج حساب المواطن دعم مادي للأشخاص المستفيدين على هيئة مبالغ مالية لتخفيف الأعباء ومواجهة الظروف الصعبة، وبعد الإعلان عن هذه الإضافة أصبح مبلغ الدعم به بعض الزيادات التي قد تساعد الشخص المستفيد في سداد حاجته، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكم عبر هذا المقال التعديلات الجديدة من حساب المواطن 1444 وكيفية التسجيل وكيفية الاستعلام عن قيمة الدعم ورابط الدخول.

تعديلات جديدة من حساب المواطن 1444

كشف برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية مع بداية العام الجديد عن وجود بعض التعديلات لدى قيمة الدعم في الزيادة، حيث جاء هذا التعديل في بيان رسمي لها ويتم العمل به بدءً من الدفعة 57 شهر أغسطس الذي اقترب موعد صرفها، و وتشمل التعديلات رفع قيمه الدعم حيث تم تخصيص مبلغ قيمته حوالي 8 ملايين ريال سعودي للمواطنين المستفيدين من البرنامج، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ قدره حوالي 10 ملايين ريال سعودي دعم إضافي للمستفيدين من البرنامج، بالإضافة إلى فتح باب التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدعم.

فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن:

قبل إيداع الدفعة السابقة الأخيرة في الحسابات البنكية أعلن برنامج حساب المواطن عن إعادة فتح باب التسجيل مرة أخرى في البرنامج، وبعد زيادة تساؤل العديد من المواطنين والأشخاص المستفيدين حول فتح باب التسجيل مرة أخرى، وبمجرد إتمام عملية التسجيل يمكن الحصول على دعم حساب المواطن وإيداعه في الحسابات البنكية، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعينا كيفية التسجيل بالخطوات.

كيفية إعادة التسجيل في برنامج حساب المواطن بالخطوات:

الدخول على الرابط الرسمي حساب المواطن

اختيار أيقونة إنشاء حساب جديد

إدخال كافة البيانات المطلوبة عند تسجيل الدخول

كتابة رقم الهوية للشخص المستفيد

رفع المستندات المطلوبة

التأكد من أن البيانات المدخلة صحيحة

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

كيفية الاستعلام عن رفع دعم الدفعة 57 شهر أغسطس:

يتم الاستعلام عن دعم الدفعة 57 وخاصة بعد قرار رفع قيمة دعم المواطن لسد احتياجاته في ظل الظروف الصعبة، ويتم الاستعلام بمجرد ظهور نتائج الأهلية الدفعة الجديدة من خلال الدخول على الرابط الرسمي حساب المواطن.