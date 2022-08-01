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“رابط” afca.mod.gov.sa.. بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع للثانوي 1444 في المملكة العربية السعودية، يهتم عدد كبير من الطلاب في المملكة العربية السعودية بالتعرف على كيفية الدخول مباشرة الى بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع للثانوي 1444، وقد جاء ذلك بالتزامن مع ما اعلنت عنه وزارة الدفاع السعودية خلال الساعات الأخيرة، وذلك بشأن الإعلان رسميا عن نتائج القبول والخاصة بضباط ثانوي للعام الدراسي الجديد، فقد شهدت الفترة الأخيرة الإعلان رسميا عن فتح باب تقديم وزارة الدفاع للكليات العسكرية من حملة الثانوية العامة، وهي عملية التسجيل التي جاءت بناء على مجموعة من الضوابط والشروط وقد ارفاق كذلك التفاصيل الخاصة بالموعد والرابط للتسجيل، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع الثانوية في السعودية 1444 للعام الدراسي الجديد.
نتائج تقديم وزارة الدفاع السعودية الثانوية 1444
وقد تم الإعلان عن النتائج الخاصة بتقديم وزارة الدفاع لجميع طلاب الثانوية، وذلك بعدما تم الانتهاء من فرز الطلبات المقدمة ومراجعة بيانات المتقدمين، فقد أعلنت وزارة الدفاع عن نتائج القبول المبدئي، وحددت عدة إجراءات واجب اتباعها والالتزام بها من قبل كافة الطلاب لكي يتم القبول النهائي، فنجد ان القبول يتم تحديده بناءً على مجموعة من الضوابط والشروط التي قد اعلنت عنها الوزارة من قبل، حيث جاءت الشروط تتمثل في ان يكون الطالب المتقدم سعودي الجنسية، كما يجب ان يكون من حملة الثانوية العامة في السعودية، وكذلك ان يكون مقيم بشكل دائم في السعودية.
رابط بوابة القبول الموحد تقديم وزارة الدفاع السعودية 1444
وقد اشارت وزارة الدفاع السعودية انه يتم الاستعلام عن نتيجة القبول في وزارة الدفاع للطلاب المتقدمين بسهولة بن بوابة القبول الموحد، حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يجب ان يتم تسجيل الدخول مباشرة الى موقع وزارة الدفاع السعودية afca.mod.gov.sa“
- ومن ثم يتم اختيار الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع.
- ثم يتم اختيار الخدمات الخاصة بالقبول للطلاب،
- ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتائج طلبة الثانوية العامة.
- ومن ثم يتم العمل على استكمال كافة إجراءات القبول.
- ومن ثم قم بتحميل استمارة القبول المبدئي وطباعتها.
- بعد ذلك يجب ان يتم طباعة بطاقة المراجعة.
- ومن ثم يتم اختيار حجز موعد الكشف الطبي المبدئي.
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