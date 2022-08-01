20,000 ريال بدون كفيل لكافة العملاء بفترات سداد ميسرة بدون رسوم

يحتاج الكثير من العملاء الحصول على تمويل شخصي سريع يمنح أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 36 شهر سواء كان العميل سعودي الجنسية أو مقيم داخل أراضيها ومتاح الآن التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الأصغر في حاله تطابق الشروط والأحكام المطلوبة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية حيث يحتاح التمويل توفير راتب شهري من العميل المتقدم لا يقل عن 5 آلاف ريال كذاك لابد من توفير فترة على رأس العمل تبدأ من 3 أشهر سواء كان موظف بالقطاع الحكومي أو موظف بالقطاع الخاص وهناك شروط مختلف ومميزة للقطاع العسكري لذلك يرغب الجميع التقديم للحصول على تمويل بدون كفيل غارم بفترات سداد ميسرة لكافة العملاء السعوديين أو غير السعوديين بموافقة فورية من شركة اليسر للتمويل.

الشروط اللازمة للموافقة على التمويل الشخصي الأصغر بالشركة

وفرت شركة اليسر في الوقت الراهن بالسعودية أفضل تمويل شخصي فوري بالتقسيط لمدة تصل إلى ثلاثة سنوات متتالية بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية بشروط ميسرة لكافة العملاء لذلك سوف نتعرف في مقاله اليوم على كافة الشروط والضوابط المطلوبة فيما يلي بالتفصيل:

يحتاج التمويل لدى شركة اليسر توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر فأكثر من ذلك.

كذلك التمويل الشخصي الأصغر يحتاج توفير العمر المناسب الذي يبدأ من 22 عام على الأقل.

إيضًا الحد الأقصى للتقديم الإلكتروني يصل إلى 60 عام فقط لا غير إما العسكريين حتى سن التقاعد العسكري بالسعودية.

توفير المرتب الشهري بحد أدنى 5000 ريال سعودي عند طلب التمويل الشخصي الأصغر المقدم من شركة اليسر.

أهم المزايا التي تقدمها الشركة عند طلب التمويل الشخصي الأصغر