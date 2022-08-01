ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين 1 أغسطس 2022

زادت معدلات البحث من جانب الجمهور السعودي والمصري عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على محرك البحث “جوجل”، ونهتم في موقعنا “ثقفني” بالكتابة عن أسعار العملات خاصة سعر الريال السعودي نظراً لأنه من أقوى العملات العربية ولكثرة المغتربين المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أنه قد ارتفع سعر صرف الريال السعودي خلال الساعات الحالية مع بداية اليوم تماشياً مع زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في الينوك المصرية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لحظة بلحظة كما وضحنا لكم في مقال سابق سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء، فإلى نص المقال.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

منذ بداية اليوم وقد زادت معدلات البحث عن أسعار المعلات في مصر في العديد من البنوك المصرية، فقد ارتفع سعر الريال السعودي اليوم لدى البنك المركزي عند 5.03 جنيه للشراء و5.06 جنيه أما في البنك الأهلي وبنك مصر فقد سجل سعر الشراء 5.03 جنيه و5.05 جنيه للبيع، ومن الجدير بالذكر أن الريال السعودي في البنك التجاري الدولي قد سجل 5.03 جنيه للشراء و5.05 جنيه للبيع، وبشكل عام فقد ارتفع سعر صرف الريال السعودي بشكل طفيف اليوم وعند حدوث أي تغير في سعر الصرف فسوف نوافيكم بالتفاصيل.

سعر الدولار اليوم

ومن ناحية أخرى فقد ارتفع سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري لدى البنك المركزي حيث سجل سعر الشراء 18.89 جنيه و19 جنيهًا للبيع، ومن الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار يزيد بشكل طفيف الفترة الحالية، وعند حدوث أي تغير في سعر الصرف سنوافيكم به فوراً.

والآن قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم والذي تحدثنا فيه معكم عن أسعار العملات وخاصة الريال السعودي نظراً لقوته فهو أحد أبرز العملات العربية في الوقت الحالي، ونرجو أن يكون المقال قد نال إعجابكم، وسنتواصل معكم عبر التعليقات فقط إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار يُرجى ترك تعليق بسؤالك بالأسفل وسنرد عليكم في أسرع وقت ممكن