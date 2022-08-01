نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج كلية الملك فهد الأمنية 66 لخريجي الثانوية أبشر نتائج القبول jobs.sa بكالوريوس العلوم الأمنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج كلية الملك فهد الأمنية 66، أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عبر موقعها الرسمي على تويتر عن أسماء المرشحين مبدئياً من خريجي الثانوية للالتحاق ببكالوريوس العلوم الأمنية رقم (66)، وعلى من تم ترشيحه واختياره وفق الضوابط والشروط الموضوعة الالتزام بالتعليمات، والحضور في الموعد المقرر لاستكمال الإجراءات مع الالتزام التام بالزي الرياضي المطلوب، وهو عبارة عن قميص أبيض رياضي سادة وبنطلون رياضي أسود أو كحلي وجزمة رياضية، وقد تم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بناءً على الشروط الموضوعة مسبقاً لاختيار أفضل العناصر.

إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي في برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية لحملة شهادة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للدورة الـ (66)، عبر الرابط: https://t.co/nkIBBsvwwO. pic.twitter.com/TXQ31snlVX — كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي في برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية لحملة شهادة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للدورة الـ (66)، عبر الرابط: https://t.co/nkIBBsvwwO. pic.twitter.com/TXQ31snlVX — كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) August 1, 2022

نتائج كلية الملك فهد الأمنية 66

هناك عمليات بحث مكثفة الآن عن الاستعلام عن أسماء المقبولين في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية الدورة رقم 66، وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتائج المرشحين بشكل مبدئي وليس نهائي، كما يجب التأكيد على ضرورة استكمال باقي الإجراءات وإحضار جميع المستندات اللازمة للاطلاع عليها، ويتم استخراج أسماء المرشحين مبدئياً من خلال رابط أبشر توظيف، لذلك يجب أن يكون لديك حساب مفعل على منصة أبشر.

أبشر نتائج القبول jobs.sa

نتائج كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية يتم الاستعلام عنها عن طريق رابط منصة أبشر توظيف الإلكترونية jobs.sa. وذلك بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. والضغط على أيقونة استعلام نتائج كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية.

تعليمات المراجعة والمستندات المطلوبة

يجب الحضور بالزي الرياضي كما وضحنا لكم في بداية هذا المقال.

إحضار أصل الهوية الوطنية واستخدامها بجميع المواقع أثناء استكمال الإجراءات.

مكان المراجعة ( كلية الملك فهد الأمنية – الرياض طريق خريص – استاد الملك فهد الدولي – البوابة الشرقية رقم 5).

طباعة موعد المراجعة من منصة أبشر توظيف.

صورتين من شهادة الثانوية العامة.

صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة.

عشر صور حديثة مقاس 4*6 مكشوف الرأس وملونة ومدون عليه الاسم من الخلف.

صورة من نتيجة اختبار التحصيل الدراسي.

كذلك صورة من نتيجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP.

أسماء المقبولين هنا في أبشر توظيف jobs.sa

يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ولبس الكمامة عند المراجعة. كما يمنع وجود مرافقين مع المرشح أثناء استكمال الإجراءات. والالتزام التام بوقت المراجعة وفي حالة الإصابة بكورونا يجب عدم الحضور وإرسال ما يثبت ذلك.