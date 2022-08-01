نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جدارة رابط التقديم علي وظائف التعليم 1444 تقديم 11457 وظيفة عبر منصة مسار في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف جدارة رابط التقديم علي وظائف التعليم 1444، وهي الوظائف التي بدأت فاعليات استقبال طلبات التقديم عليها بداية من اليوم الاحد من التاسعة صباحا، ويستمر التقديم عليها حتي يوم 7 أغسطس المقبل الموافق 9 محرم، هذا وسوف يفتح باب التقديم لنحو 11457 وظيفة عبر منصة مسار، ومن ثم سوف نعرض لكم عبر هذا التقرير كافة التفاصيل حول الشروط والتخصصات المطلوبة، ورابط التقديم الالكتروني من أجل وصول الأوراق والبيانات المطلوبة للمتقدمين بطريقة صحيحة.

وظائف جدارة رابط التقديم علي وظائف التعليم 1444

رابط وظائف جدارة، هو الرابط الذي يبحث عنة يوميا الألف من مواطني المملكة العربية السعودية، وذلك باعتباره واحد من أشهر المنصات المتخصصة للتقديم الالكتروني للوظائف، ويشتهر الرابط تحت اسم منظومة التوظيف الالكتروني جدارة، حيث توفر تلك المنصة خدمة رفع الملفات وتدوين بيانات المتقدمين للوظيفة من خلال الرابط الالكتروني في لحظات، ذلك عبر منصة مسار المتخصصة المواطنين السعوديين الباحثين عن وظائف، إلا أن تلك البيانات يتم مراجعتها وتدقيقها بعناية شديدة وبشكل الكتروني،

التخصصات المطلوبة لوزارة التعليم 1444

أما عن التخصصات المعلنة من أجل التقديم علي وظائف التعليم 1444عبر منصة جدارة، والتي تستهدف نحو 11457 متعاقد

الرياضيات.

إدارة الأعمال.

الفيزياء.

اللغة الإنجليزية.

الكيمياء.

الاحياء.

المهارات الرقمية.

شروط التقديم علي وظائف التعليم 1444

من أجل معرفة شروط التقديم علي وظائف التعليم 1444 عبر جدارة، عليك الاطلاع علي تلك النقاط التوضيحية

الحصول علي شهادة البكالوريوس بحد ادني.

معادلة الشهادات الصادرة من جامعات اخري خارج المملكة.

توفر شروط المهنية ومزاولة مهنة التدريس.

خطوات التقديم على منصة جدارة

هذا ونوفر لكم تلك الخطوات الواجب عليك تتبعها عند تقديم طلب توظيف عبر جدارة، وذلك حتي تضمن قبول الطلب بنجاح، علما بأن التقديم مستمر لمدة سبعة أيام فقط بداية من اليوم

التوجة الي رابط منصة جدارة .

. سجل الدخول اذا كان لديك حساب فعلي أو قم بعمل انشاء حساب جديد.

سجل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

حدد الوظيفة المطلوبة.

قم بقراءة شروط التقديم جيدا.

انقر علي كلمة الموافقة علي الشروط.

اخيرا انقر علي تسجيل الطلب.

في حالة طلب مستندات عليك إرفاق الملفات والمستندات بملفات pdf.

هذا ونشير إلي أن الوظائف المعلن عنها ستكن بنظام التعاقد الرسمي، وذلك وفقا لنظام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، هذا ونشير كذلك إلي أن تلك الوظائف متاحة للجنسين من مواطني المملكة، وبالفعل يمكنكم التقديم علي الوظائف وارفاق المستندات والأوراق المطلوبة خلال الفترة الحالية، ومن ثم ترقب إعلان النتيجة بعد أيام من انتهاء مدة التقديم، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 7 أغسطس الجاري.