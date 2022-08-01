نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن صوتك مسموع للتواصل مع الدعم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار الخِدْمَات المجانية التي يقدمها حساب المواطن للمستفيدين، فقد خصص رقم حساب المواطن صوتك مسموع للتواصل مع فريق الدعم الفني، وتقديم الشكاوى بخصوص الأهلية أو الدفعات المقدمة من حساب المواطن، كذلك بواسطة رقم حساب المواطن المجاني يستطيع المستفيدين تقديم الاستفسارات المختلفة، ليتولى فريق الدعم الفني بالرد على التساؤلات، وتقديم حلول للمشكلات التي تواجه المستفيدين، ولعل الهدف الرئيسي من ذلك هو رفع كفاءة الخِدْمَات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية حساب المواطن، وعلى هذا تحقيق أقصى استفادة للمستخدمين، وحل المشكلات من طريق خدمة صوتك مسموع.

رقم حساب المواطن صوتك مسموع

تم تخصيص رقم حساب المواطن صوتك مسموع، للتواصل مع الدعم الفني، وتقديم الشكاوى والاستفسارات المختلفة، سواء فيما يتعلق بالدفعات أو الأهلية وغيرها؛ وهو رقم حساب المواطن المجاني يتواصل بواسطته المستفيد مع الدعم الفني حساب المواطن، ويتتبع الأوامر الصوتية، حتى يصل إلى تقديم الشكوى، ليتولى فريق الدعم الفني البحث في المشكلة، والعمل على حلها.

صوتك مسموع حساب المواطن

أطلق برنامَج حساب المواطن قناة جديدة للتواصل مع المستفيدين وهي رقم حساب المواطن صوتك مسموع، وذلك في شهر أبريل عام 2018، لتكون وسيلة أخرى يستطيع المواطنين تقديم الشكاوى والاعتراضات عن طريقها إلى جانب رَقم حساب المواطن (مركز الاتصال 19912)، ويستطيع المواطن السعودي استخدامها بواسطة تسجيل دخول البوابة الإلكترونية حساب المواطن، وتسجيل بيانات الحساب الشخصي، ثم الدخول إلى خدمة صوتك مسموع، عندها يبدأ المواطن في كتابة الاستفسارات، ورفع الطلب، ومن مميزات خدمة صوتك مسموع:

يتم إشعار المتقدم برقم الطلب عن طريق رسالة نصية عبر رقم الجوال.

يتواصل فريق الدعم الفني مع المستفيد لحل المشكلة.

إمكانية متابعة الطلب في البوابة الإلكترونية حساب المواطن.

تحقيق التفاعل المباشر من المستفيدين. حل المشكلات والصعوبات التي تعوق صرف دعم حساب المواطن.

تتميز خدمة رقم حساب المواطن صوتك مسموع حساب المواطن بسهولة ويسر استخدامها؛ حيث يتم تقديم ورفع الطلبات إلكترونيًا.

رقم حساب المواطن

لم تقتصر وسائل التواصل بين حساب المواطن والمستخدمين على رقم حساب المواطن صوتك مسموع فقط، بل إن البرنامَج خصص أربع قنوات اتصال من بينهم الرقم الموحد، تهدف إلى تحقيق التواصل الفعال مع فريق الدعم الفني وخدمة العملاء، وذلك من أجل تلقى الشكاوى والاستفسارات، والاستفادة بخدمات استعلام حساب المواطن، والتسجيل في البرنامج برقم الهوية، لذلك فهم كالتالي:

البوابة الإلكترونية حساب المواطن.

خدمة صوتك مسموع على مدار الساعة.

خدمة المستفيدين يوميا على مدار الساعة فيما عدا الجمعة والسبت من الساعة الواحدة مساءً حتى الحادية عشر مساءً.

رقم مركز الاتصال (19912).

حساب المواطن الجديد

تقرر إعادة فتح تسجيل جديد حساب المواطن 1444 تنفيذًا لأوامر خادم الحرمين الشرفين، الذي وافق على قرار رفع تعليق تسجيل جديد، وبدأت البوابة الإلكترونية فعلًا تستقبل طلبات التسجيل لغير المستفيدين من قبل، وكذلك للذين تجمدت حساباتهم وتوقف عنهم الدعم، وبين البرنامَج خطوات التسجيل بالطريقة الصحيحة، وطريقة إرفاق المستندات في حساب المواطن، كما أوضح معايير الأهلية والاستحقاق، كما جاء من ضمن القرارات الجديدة صرف الدعم الإضافي لحساب المواطن الذي بلغ 8 مليار ريال للمستفيدين لعام 1443.

تحديث حساب المواطن

أكد برنامَج حساب المواطن على أهمية تحديث بيانات المستفيدين من الدعم الشهري، لما له من أهمية كبيرة في الاستمرار في صرف الدعم، حيث كان من أحد أهم شروط حساب المواطن هو تسجيل بيانات دقيقة وصحيحة، لذلك فعند عدم تحديث البيانات المنتهية ينتج عنه عدم الأهلية وعلى هذا توقف الدعم، ويكون التحديث بواسطة دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية، والانتقال إلى أيقونة استكمال الطلب وحذف البيانات والمستندات القديمة المنتهية، وإرفاق الجديدة ثم النقر على خِيار حفظ.

تسجيل حساب المواطن

يتطلب صرف دعم حساب المواطن الشهري التسجيل في البوابة الإلكترونية، وإنشاء حساب جدد للمستفيد، مع مراعاة اشتراطات وضوابط التسجيل في حساب المواطن، ثم تتبع الخطوات التالية:

الانتقال إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية. النقر على زر تسجيل جديد. الحرص على تعبئة البيانات المطلوبة بدقة. إدخال كلمة المرور المؤقتة وتعيين أخرى جديدة. الانتقال إلى مِلَفّ البيانات الخاص بالتابعين والعنوان والتواصل. الدَّقَّة عند تسجيل البيانات الشخصية، ثم إرفاق المستندات المطلوبة. النقر على خِيار تسجيل.

رقم حساب المواطن للاعتراض

وفر برنامَج حساب المواطن طرق مختلفة لتقديم الشكوى والاعتراض، منها التواصل مع مركز الاتصال على رقم حساب المواطن المجاني، بالإضافة إلى التواصل مع خدمة صوتك مسموع، ليس هذا فحسب بل إنه يوجد رابط مخصص لتقديم شكوى https://www.ca.gov.sa/contact؛ حيث يترك المستخدم رسالته التي تحمل مضمون الشكوى والاعتراض، ويسجل بياناته الشخصية، ثم يتابع رد البرنامَج على ذلك الشكوى.

في النهاية نكون تعرفنا على رقم حساب المواطن، وطريقة رفع شكوى وتقديم اعتراض في حساب المواطن.