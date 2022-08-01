نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركات تأمين السيارات بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركات تأمين السيارات بالمملكة العربية السعودية، تأمين السيارات عبارة عن عقد أو اتفاق بين طرفين أساسيين، الطرف الأول هو شركات التأمين على السيارات والطرف الثاني هو مالك السيارة. ويتضمن هذا العقد مجموعة شروط تلزم هذه الشركات المؤمنة بتعويض المالك عن الأضرار وكذلك الأعطال الواقعة على سيارته أو السيارات التي تعرضت للضرر، ويتم ذلك على حسب ما تم الاتفاق عليه بالعقد.

حيث أن التأمين على السيارات إجباري في المملكة العربية السعودية، فإنه يوجد بها عدد كبير جداً من شركات التأمين على السيارات، والتي تختلف في معاييرها وخدماتها بما يناسب الجميع. سنذكر لكم مجموعة من أبرز شركات التأمين على السيارات كالتالي:

شركة سلامة للتأمين التعاوني

شركة سلامة شركة سعودية مساهمة، وهي نشطة في مجال التأمينات ومنها تأمين السيارات. وتقدم الشركة الخدمات الإلكترونية لعملائها تسهيلا للتعاملات فيما بينهم، كما تقدم مجموعة من وثائق تأمين السيارات الشاملة وضد الغير على حسب احتياجات العملاء.

مقر الشركة: الطريق الدائري الشرقي الفرعي، الفاروق، الرياض.

أوقات العمل:من الأحد إلى الخميس بدءًا من الساعة 8:00 صباحاً حتى 4:00 مساءً.

شركة الصقر للتأمين التعاوني

شركة الصقر واحدة من أبرز شركات التأمين على السيارات في المملكة، وهي من أكبر شركات الأمين التي تشمل مختلف أنواع التأمين. وتقدم الشركة خدمات التأمين للأفراد وأيضا الشركات، وتقوم بتغطية نقاط البيع للشركة في المملكة بأكملها، كما تقدم حلولاً تأمينية مختلفة تناسب عملائها بجودة عالية.

مقر الشركة: حفصة بنت عمر، الروضة، الرياض.

مواعيد العمل: من السبت إلى الخميس بدءاً من الساعة 8:00 صباحاً إلى 4:00 مساءً.

شركات تأمين السيارات، شركة ميدغلف للتأمين

تعتبر ميدغلف واحدة من أكبر الشركات التعاونية بالمملكة، تُعرف باسم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني. يتمكن عملاؤها من خدمات التأمين التي توفرها إلكترونيا من خلال إدارة الوثيقة الخاصة على موقع الشركة. كما توفر الشركة خيارات التأمين المختلفة للمجموعات وكذلك الأفراد، ويتضمن ذلك تأمين السيارات الذي يضم تأمين شامل على السيارات والتأمين ضد الغير للسيارات.

مقر الشركة: المربع، الرياض.

مواعيد العمل: من السبت إلى الخميس بدءاً من الساعة 8:00 صباحاً إلى 4:00 مساءً.

شركة الدرع العربي للتأمين

تأسست شركة الدرع العربي عام 1998، وهي واحدة من أبرز شركات التأمين بالسعودية. حيث تقوم بتقديم مجموعة كبيرة من خدمات التأمين ومنها تأمين السيارات والذي يتم دعمه من خلال برنامج قوي, ذلك لإجراء مطالبات سريعة وإعادة التأمين. كما أنها تقوم بتقديم برامج تأمين متنوعة وخططاً متميزة تناسب احتياجات جميع العملاء.

مقر الشركة: طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، الرياض.

مواعيد العمل: من الأحد إلى الخميس بدءاً من الساعة 8:00 صباحاً إلى 4:00 مساءً.

شركات تأمين السيارات، شركة وفا للتأمين

شركة وفا شركة مساهمة سعودية. وقد تم تأسيسها بموجب مرسوم ملكي عام 2007، وتقوم بتقديم خدماتها في مجال التأمينات بمختلف أنواعها متضمنةً تأمين السيارات. وهي تعد من أبرز شركات التأمين على السيارات، حيث تقدم مجموعة متنوعة من وثائق التأمين التجارية للسيارات وتقدم أيضا خدمات تأمين السيارات للأفراد وتقوم بالتأمين ضد الغير للسيارات.

مقر الشركة: المنار، الرياض.

مواعيد العمل: من السبت إلى الخميس بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً حتي 12:00 ظهراً ومن الساعة 4:00عصراً حتى 2:00 صباحاً. والجمعة من الساعة 4:00 عصراً حتى 9:00 مساءً.

انتهى مقالنا عن شركات تأمين السيارات في المملكة العربية السعودية. وكان ذلك على سبيل الذكر وليس الحصر.وقد ذكرنا أهميتها ف المجتمع السعودي، حيث أنها لا غنى عنها. لكن في نفس الوقت لها أضراراً بالغة تدفع العملاء للبحث عن أفضل وثائق التأمين في حالة وقوع الضرر. وقد تناولنا أيضا مقر كل شركة ومواعيد العمل الخاصة بكل منها.