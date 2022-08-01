نرصد لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي لتقديم طلب مساعدة 1444 والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين بشكل يومي لمعرفة طريقة التواصل مع الديواني الملكي للحصول علي المساعدة المادية أو الاعفاء من قرض لم يستطيع المواطن سدادة ويقدم الديوان الوطني للمواطنين مساعدات مادية وغيرها من المساعدات الضرورية التي يحتاجها المواطن ونوضح لكم في السطور التالية طريقة التواصل وصيغة ارسال الخطاب للديوان الملكي.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي لتقديم طلب مساعدة 1444

هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن للمواطن من خلالها التواصل مع الديوان الملكي للمساعدات 1444 سواء من خلال التواصل عبر الجوال المتواجد عبر الموقع الرسمي للمنصة الوطنية الموحدة كما هو موضح في الصورة التالية او من خلال التواصل عبر البريد الالكتروني حيث يوفر الديوان الوطني العديد من الطرق للتواصل معهم لكي يتمكن المواطن من ارسال المشكلة الخاصة به ويتم الاستجابة والرد في أسرع وقت.

اذا كنت ترغب في الحصول علي مساعدة مالية من الديوان الملكي او تسديد قرض لم تستطيع سدادة يمكنك التواصل وتقديم طلب مساعدة او اعفاء للديوان الملكي وسوف يتم الاستجابة للطلب بشكل سريع والتواصل مع مقدم الطلب لمساعدته ويمكنك تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي 1443 من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي