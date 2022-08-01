نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض زواج بنك التنمية الاجتماعية، أطلق بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قرض الزواج، وهو قرض إسلامي للسعوديين ولا يوجد عليه أي فوائد. جاء ذلك بناءً على رغبة الحكومة في تسهيل زواج الشباب السعودي، ودعما لتيسير أمورهم كافة، وذلك لمساعدتهم في تكوين عائلتهم ولتحقيق الاستقرار في حياتهم الجديدة.

وفي هذا المقال سنشرح لك بالتفصيل شروط التقديم في تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية، وما هي قيمة المبلغ الذي ستحصل عليه المتقدم، مع شرح طريقة التقديم على قرض الزواج.

يهدف تمويل الزواج إلى مساعدة الشباب من يمتلكون دخلاً أقل من 12,500 ألف ريال، وقد بلغ عدد المستفيدين من القرض إلى الآن 1,268,895 مستفيد. ويبلغ الحد الأقصى لقرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية 60,000 ريال سعودي، ويمكن للمستفيد توزيع المبلغ على دفعات شهرية لتبدأ ب 300 ريال سعودي كحد أدنى أو 1000 ريال سعودي كحد أقصى.

شروط قرض زواج بنك التنمية الاجتماعية

على حسب الفئة المتقدمة للاستفادة من قرض الزواج، تختلف شروط قرض زواج بنك التسليف ( بنك التنمية الاجتماعية )، وسنشرح لكم بالتفصيل كافة شروط قرض الزواج لكل الفئات مثل الموظفين الحكوميين، موظفين القطاع الخاص، المتقاعدين الحكوميين أو التأمينات، والطلاب الجامعيين.

شروط قرض زواج بنك التنمية لكل الفئات:

لا بد أن يكون المتقدم للاستفادة من القرض بنك التنمية الاجتماعية سعودي الجنسية، وكذلك لا بد أن تكون الزوجة سعودية الجنسية، أو من دول مجلس التعاون لدول الخليج.

يشترط أن يكون عقد الزواج للمتقدمين مصدق من المحكمة وألا يكون مدة العقد تزيد عن سنتين هجريتين.

أن يكون هذا الزواج للمرة الأولى إلا إذا كانت هذه هي الزوجة الثانية بعد وفاة الأولى.

يشترط أن يكون عمر المتقدم للاستفادة من قرض الزواج أقل من 70 سنة، وعمر الكفيل لا يزيد عن 55 سنة.

لا بد من توافر دخل شهري بمبلغ قيمته 12,500 ريال سعودي أو أقل.

هناك أحكام خاصة للحصول على تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية يخضع لها المتقدمين الذين يزيد عمرهم عن 55 سنة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في قرض زواج بنك التنمية الاجتماعية

لا بد من توفير المتطلبات الآتية لكل الفئات (الهوية الوطنية، والعنوان الوطني، ورقم جوال مسجل في أبشر، والآيبان البنكي، ورقم وثيقة الزواج) بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى الخاصة بالتقديم على قرض الزواج لكل من الفئات المذكور أدناه:

الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض الزواج للموظفين الحكوميين

صورة عن السجل العائلي وفيه الزوجة.

توفير صورة عن عقد نكاح المتقدم بكافة تفاصيله.

صورة عن هوية المتقدم للاستفادة من القرض.

تقديم تصريح لبيانات المتقدم عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودي.

تعبئة نموذج أونلاين مطبوع ومختوم، بشرط ألا يتجاوز تاريخ اعتماده 60 يوم.

تقديم كشف حساب للمتقدم، ولا بد أن يكون هذا الكشف موثق من البنك ومختوم منه لآخر 3 رواتب من تاريخ اعتماد أصل النموذج.

توفير نموذج لتسليم البريد خاص بالمتقدم ويكون باسمه وتوقيعه وكذلك اسم وختم وتوقيع موظف البريد السعودي المسؤول.

عند الرغبة في التقدم بالزواج من الثانية، في حالة وفاة الزوجة الأولى، لا بد من الحصول على صورة موثقة لشهادة وفاة الزوجة الأولى، بالإضافة إلى صورة عن السجل العائلي المضاف إليه الزوجة الأولى المتوفية.

متطلبات التقديم على قرض الزواج لموظفي قطاع الخاص

صورة عن السجل العائلي وفيه الزوجة.

صورة عن هوية المتقدم للاستفادة من القرض، وأيضا صورة عن هوية الكفيل ولابد أن يكون الكفيل مستوفي الشروط السابقة.

توفير صورة عن عقد نكاح المتقدم بكافة تفاصيله.

تقديم تصريح لبيانات المتقدم عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودي، وأيضا تصريح للكفيل بشرط أن يكون كلاهما ساري المفعول.

ورقة رسمية تحوي رقم حسابك (رقم IBAN) ولا بد أن تكون مختومة من البنك.

شهادة مدد وأجور يمكنك الحصول عليها من خلال موقع التأمينات الاجتماعية الرسمي. يشترط أن تكون أصدرت بتاريخ لا يتجاوز 60 يوم.

توفير نموذج لتسليم البريد خاص بالمتقدم ويكون باسمه وتوقيعه وكذلك اسم وختم وتوقيع موظف البريد السعودي المسؤول.

تعبئة نموذج أونلاين مطبوع ومختوم. ويجب ألا يتجاوز تاريخ اعتماده 60 يوم.

تجهيز نموذج يشمل تفاصيل راتب المستفيد من القرض، ومختوم من الجهة الخاصة بعمله ومصدق عليه من الغرفة التجارية. يجب ألا يتجاوز تاريخ اعتماده 60 يوم.

أيضا تجهيز نموذج به كافة تفاصيل راتب الكفيل وأن يكون مختوم من جهة عمله وأيضا مصدق من الغرفة التجارية. ويجب ألا يتجاوز تاريخ اعتماده 60 يوم.

عند الرغبة في التقدم بالزواج من الثانية، في حالة وفاة الزوجة الأولى، لا بد من الحصول على صورة موثقة لشهادة وفاة الزوجة الأولى. بالإضافة إلى صورة عن السجل العائلي المضاف إليه الزوجة الأولى المتوفية.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية. كما شرحنا تفاصيل شروط التقديم لكل الفئات التي يمكنها التقديم للاستفادة من القرض، وكذلك الأوراق والمستندات المطلوبة لكل فئة.