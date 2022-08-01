نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل صرف الضمان الاجتماعي اليوم وتحديد موعد الاعتراض علي الضمان الاجتماعي في المقال التالي
عمر شويل - جدة عاجل صرف الضمان الاجتماعي اليوم كما هو مقرراً سابقاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية . كما تحدد في الضمان الاجتماعي موعد الاعتراض للضمان الاجتماعي . سواء للمسجلين القدامي أو المسجلين الجدد في الضمان كذلك يأتي اليوم صرف الضمان الاجتماعي الجديد وفقاً للموعد المحدد منذ وقت سابق بأن يكون يوم 1 من كل . شهر أذأ ما لم يوافق ذلك اليوم عطلة رسمية فأن إيداع الضمان الاجتماعي الجديد اليوم سيكون لكافة المستفيدين القدامي والجدد . في الضمان الاجتماعي وفيما يخص تفاصيل خطوات وموعد الرد علي أعتراض الضمان الاجتماعي . سنعرض تفاصيله داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” فتابعونا .
عاجل صرف الضمان الاجتماعي اليوم
جاء خبر عاجل صرف الضمان الاجتماعي اليوم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية كما بجانب خبر . صرف الضمان الاجتماعي الجديد تحدد موعد الاعتراض علي الضمان الاجتماعي . وستكون المدة المحددة للاعتراض هي 60 يوماً بداية من موعد الضمان الاجتماعي الذي يتم به صرف رواتب الضمان . وحيث أنه تم صرف الضمان اليوم فذلك يعني أن مدة الاعتراض ستنتهي أخر شهر سبتمبر القادم . كذلك بجانب أنه في حالة عدم قبول أعتراض ضمان الاجتماعي من الوزارة . ذلك يعني أن مستفيد الضمان لم يستوفي الشروط الواجب تطبيقها لصرف الضمان الاجتماعي . كما أشارت الوزارة أن الاعتراض علي الضمان يتم تقديمه عبر الوسائل المتاحة المحددة من الوزارة سواء بالاتصال الهاتفي . أو عبر موقع الضمان الاجتماعي الرسمي كما نوهت الوزارة في حالة قبول اعتراض الضمان يتم صرف دعم الضمان الاجتماعي بالمعاش المستحق . كذلك بجانب صرفه بأثر رجعي وفيما يخص خطوات تقديم أعتراض الضمان الاجتماعي نعرضها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
عاجل اليوم صرف الضمان الاجتماعي وكيف يتم تقديم الاعتراض
يتم تقديم الاعتراض علي عدم إيداع الضمان الاجتماعي الجديد في حساب المستفيدين بالخطوات التالية :-
- بالبداية يتم تسجيل الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية .
- قم بتسجيل البيانات المطلوبة علي موقع الضمان الاجتماعي وهي رقم الهوية الوطنية والاسم ورمز التحقق .
- كما بعد تسجيل البيانات كما هي مطلوبة بموقع الضمان قم بالضغط علي زر “تسجيل الدخول” .
- كذلك عبر القائمة الرئيسية بصفحة الضمان الاجتماعي الرئيسية قم باختيار قائمة حالة الأهلية .
- قم بمراجعة أسباب عدم أهلية صرف الضمان الاجتماعي الجديد .
- يتم رفع المستندات التي تثبت أهلية دعم الضمان ويتم الانتظار حتي يتم الرد علي أعتراض الضمان الاجتماعي .
- كما يمكن مراجعة الوزارة عبر رقم الضمان الاجتماعي الخاص بها لمعرفة التفاصيل المتعلقة بشأن الاعتراض .
- أما عن شروط صرف الضمان الاجتماعي نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
شروط إيداع الضمان الاجتماعي الجديد في حساب المستفيد
- يجب أن يكون مستفيد الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية .
- لكي ما يتم صرف الضمان الاجتماعي الجديد يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل لا يقل عن حد معاش الضمان المحتسب . وهو بقيمة 1100 ريال سعودي لكل أسرة سعودية وبقيمة 550 ريال للفرد الواحد بالأسرة .
- كذلك بجانب أنه يتم استثناء الزوجات الغير سعوديات المطلقات أو الأرامل أو لمن لديها أولاد سعوديين من شرط الجنسية .
- كما يتم إيداع الضمان الاجتماعي الجديد لمن لم يسبق له الإقامة في أي دار إيواء تابعة للحكومة .
- من الضروري جداً لصرف الضمان الاجتماعي عدم امتلاك أي أصول لها قيمة مالية لمستفيدي الضمان الاجتماعي .
- أما تفاصيل عاجل صرف الضمان الاجتماعي اليوم والمبالغ المخصصة نتعرف عليها بالسطور القادمة “بمقال موقع ثقفني” .
الضمان الاجتماعي يصرف ملياري ريال سعودي لكافة المستفيدين
جاء ضمن خبر عاجل صرف الضمان الاجتماعي اليوم بأنه تم تخصيص مبلغ وصل إلي ملياري ريال سعودي . يتم إيداعها لكافة مستفيدي ضمان الاجتماعي القديم والجديد وذلك المبلغ الذي تم تخصيصه . للصرف مرة واحدة فقط كمعاش إضافي وذلك كان في وقت سابق بقرار سيادي منذ حوالي شهر . أما عن مبالغ الضمان الاجتماعي المقررة لذلك الشهر فهي كالمعتاد والمحددة مسبقاً للمستفيدين وفقاً لضوابط صرف الضمان الاجتماعي المحددة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية . وكما ذكرنا في السطور السابقة من مقال “موقع ثقفني” لكل من يرغب في تقديم اعتراض علي الضمان لديه الفرصة لمدة 60 يوماً من اليوم .
التوجيه الكريم تضمن تخصيص مبلغ (ملياري) ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444هـ 2022م.#واس
— واس الأخبار الملكية (@spagov)
التوجيه الكريم تضمن تخصيص مبلغ (ملياري) ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444هـ 2022م.#واس— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 4, 2022
عاجل صرف الضمان الاجتماعي اليوم كما هو مقرراً سابقاً ويكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي أذأ لم يوافق . ذلك اليوم يوم عطلة داخل المملكة العربية السعودية وذلك ما تم عرض تفاصيله بمقال اليوم “بموقع ثقفني” .
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