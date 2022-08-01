نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد بعد التعديلات 1444 وطريقة الاستعلام عن أهلية الحساب برقم الهوية ca.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد بعد التعديلات 1444, يرغب عدد كبير من المستفيدين من حساب المواطن بمعرفة قيمة الدعم التي يحصل عليها كل فرد من البرنامج بعد الزيادات الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل اصدار ملكي من الديوان الملكي من الأمير سلمان بن عبد العزيز بتخصيص 10.4 مليون ريال سعودي لمواجهة غلاء الأسعار, كما أعلن برنامج حساب المواطن عن فتح باب التقديم بعد إغلاق الدعم لأكثر من عامين, وتم إضافة دعم إضافي لبرنامج حساب المواطن و سنوضح لكم هذا بالتفصيل.
كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد بعد التعديلات الجديدة 1444
أعلن برنامج حساب المواطن عن إضافة دعم إضافى للمستفيدين من حساب المواطن حتي نهاية هذا عام 1444, الدعم على النحو التالي:
|قيمة دعم رب الأسرة من حساب المواطن
|
|يحصل الشخص التابع لرب الأسرة ويكون أكبر من 18 عام على دعم بقيمة
|
|دعم الشخص التابع لرب الأسرة ويكون أقل من 18 عام يبلغ قيمة الدعم
|
قيمة الدعم الإضافي لبرنامج حساب المواطن 1444
أعلن الديوان الملكي بمرسوم ملكي عن أضافة دعم إضافي لبرنامج حساب المواطن ويبلغ قيمة هذا الدعم 8 مليون ريال سعودي, كما خصص الأمير سلمان بن عبد العزيز 10 مليون ريال سعودي دعم إضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن و الضمان الاجتماعي المطور, هذا لمواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة.
طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن برقم الهوية 1444
وضح برنامج حساب المواطن أن دراسة حالة طلب حساب المواطن في حدود 15 يوم في دراسة الحالة لكي يتم استحقاق دعم حساب المواطن, ويمكن للمستفيد الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية إلكتروني بالخطوات التالية:
- أولا قم بالدخول إلي موقع حساب المواطن.
- ثم قم بكتابة اسم المستخدم و كلمة المرور.
- قم بالنقر على تسجيل.
- بعد ذلك قم بالنقر علي ايقونة الخدمات الإلكترونية.
- سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالضغط على ايقونة قائمة دراسة الأهلية.
- قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم قم بالضغط على استعلام.
- على الفور سيتم ظهور نتيجة استحقاق الدعم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد بعد التعديلات 1444 وطريقة الاستعلام عن أهلية الحساب برقم الهوية ca.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.