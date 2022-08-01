نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد بعد التعديلات 1444 وطريقة الاستعلام عن أهلية الحساب برقم الهوية ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد بعد التعديلات 1444, يرغب عدد كبير من المستفيدين من حساب المواطن بمعرفة قيمة الدعم التي يحصل عليها كل فرد من البرنامج بعد الزيادات الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل اصدار ملكي من الديوان الملكي من الأمير سلمان بن عبد العزيز بتخصيص 10.4 مليون ريال سعودي لمواجهة غلاء الأسعار, كما أعلن برنامج حساب المواطن عن فتح باب التقديم بعد إغلاق الدعم لأكثر من عامين, وتم إضافة دعم إضافي لبرنامج حساب المواطن و سنوضح لكم هذا بالتفصيل.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد بعد التعديلات الجديدة 1444

أعلن برنامج حساب المواطن عن إضافة دعم إضافى للمستفيدين من حساب المواطن حتي نهاية هذا عام 1444, الدعم على النحو التالي:

قيمة دعم رب الأسرة من حساب المواطن 720 ريال سعودي. يحصل الشخص التابع لرب الأسرة ويكون أكبر من 18 عام على دعم بقيمة 360 ريال سعودي. دعم الشخص التابع لرب الأسرة ويكون أقل من 18 عام يبلغ قيمة الدعم 215 ريال سعودي.

قيمة الدعم الإضافي لبرنامج حساب المواطن 1444

أعلن الديوان الملكي بمرسوم ملكي عن أضافة دعم إضافي لبرنامج حساب المواطن ويبلغ قيمة هذا الدعم 8 مليون ريال سعودي, كما خصص الأمير سلمان بن عبد العزيز 10 مليون ريال سعودي دعم إضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن و الضمان الاجتماعي المطور, هذا لمواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة.

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن برقم الهوية 1444

وضح برنامج حساب المواطن أن دراسة حالة طلب حساب المواطن في حدود 15 يوم في دراسة الحالة لكي يتم استحقاق دعم حساب المواطن, ويمكن للمستفيد الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية إلكتروني بالخطوات التالية: