رقم الضمان الاجتماعي” خطوات الاعتراض علي مبلغ الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن رقم الضمان الاجتماعي الموحد، والذي يمكن المستفيدين من الاستعلام عن كافة الأشياء التي تخص الضمان بكل سهولة، ويأتي ذلك تماشياً مع ظاهرة التحول الرقمي وفقاً لرؤية المملكة 2030، ومن الجدير بالذكر أن معاش الضمان يتم صرفه كل شهر للاسر الأشد حاجه بهدف مساعدتهم في مواجهة ظروف الحياة لتحقيق الاستقرار وتوفير حياة كريمة.

رقم الضمان الاجتماعي

رقم الضمان الاجتماعي كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن الرقم الموحد للاستعلام والاستفسار عن خدمات الضمان الاجتماعي المطور في اي وقت ومن اي مكان وهو 19911 ويكون متاحاً 24 ساعة، ورقم الضمان في الرياض 0114057988، والرقم المجاني: 8001222777، والرقم المباشر : 0112915588، ويمكن كذلك الاستعلام عن خدمات الضمان من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، أو صندوق البريد: 12484، أو الرمز البريدي: 11157.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الإلكتروني.

اختيار الخدمات الالكترونية.

ثم وكالة الضمان.

وكتابة رقم السجل المدني.

وادخل رقم الضمان ورمز التحقق.

واضغط على عرض.

وبذلك سوف تظهر كافة بيانات الضمان الخاصة بك.

آلية احتساب معاش الضمان الإجتماعي

يتم احتساب الية معاش الضمان الاجتماعي المطور وفقاً لما حددته وزارة الموارد البشرية كما يلي:

يحدد المعاش من خلال جمع قيمة الدخل الشهري لكافة افراد الاسرة .

ثم يتم خصم 50% من قيمة الدخل الشهري، وبعد ذلك يتم اضافته الى مجموع الدخل غير المكتسب وذلك باستثناء برامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة .

ثم يتم مقارنة مجموع الدخل المحتسب بالحد الأدنى للراتب وفقا للاستحقاق الشهري لعدد افراد الأسرة ( وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و 550 ريال لكل فرد في الاسرة ) .

خطوات الاعتراض علي مبلغ الضمان الاجتماعي