نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا .. رابط استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني hrsd.gov.sa وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور نستعرضه للمهتمين بالضمان الاجتماعي المطور خاصة بعدما تم الإعلان عن ظهور النتائج الخاصة بأهلية واستحقاق راتب هذا الضمان، مما دفع عدد كبير من المتقدمين للحصول على هذا الضمان للبحث عن رابط الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي من خلال هذا المقال نوضح كيفية الاستعلام بالإضافة إلى بعض التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع، وكذلك يمكنكم الدخول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالتفصيل للتقديم تابعونا.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني

يجب معرفة أنه يتم تقييم حالة المتقدم بعد مروره ببعض المراحل وذلك بعد أن ينتهي المتقدم من تقديم الطلب بشكل ناجح واستكمال الملف الموحد تماما بنسبة 100%، وسوف يتم إرسال رسالة نصية للمتقدم تفيد باستكمال عملية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443ه‍، ثم بعد ذلك تبدأ المرحلة الأولى من التقييم والتي تهتم بالتحقق من البيانات المسجلة الخاصة بالمتقدم حسب حالته عن طريق الربط الإلكتروني بالجهات ذات صلة، وبعدها يمكنكم الدخول على رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور ومعرفة مبلغ استحقاق الدعم.

ثم يتم القيام بزيارة للمسكن الخاص بالمتقدم بعد أن يتم التحقق من صحة البيانات المبدئية المسجلة عبر منصة الحماية والدعم، ثم يتم دراسة حالة المتقدم وفقا للبيانات المجمعة من قبل الجهات المختصة، وذلك حرصا على تحقيق العدالة ووصول الدعم لمن يستحقه فقط، لذا يجب على جميع المتقدمين الانتظار حتى تظهر نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور الخاصة بهم.

رابط الاستعلام عن نتائج الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية داخل المملكة السعودية بالإعلان عن الأشخاص المستحقين للراتب الخاص بالضمان الاجتماعي المطور، والذين قاموا بالتقديم عبر المنصة الإلكترونية للنظام، حيث يمكن لأي من المتقدمين الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي وقبول الطلب من عدمه، وذلك من خلال الدخول على راب استعلام عن الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني الذي أتاحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa للدخول إلى المنصة، وهذا الرابط يتمثل في الآتي “sbis.hrsd.gov.sa” من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط استعلام عن الضمان الاجتماعي المطور والمتابعة.

الدخول على النفاذ الوطني الموحد.

ثم تسجيل الدخول بعد فتح منصة ابشر.

ثم الدخول على الطلبات.

ثم فتح تفاصيل الطلب من علامة (العين)

ثم الدخول على التذاكر وإنشاء تذكرة جديدة.

ثم الدخول على الاستفسارات ثم اختيار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

ثم اختيار نوع الاستعلام الذي تريده.

صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في صدور نتائج الأهلية بصورة تدريجية اليوم، فالمستعلم عن الطلب يجد أن الخيارات الخاصة بالطلب تغيرت من “تحت التدقيق”، لتكون إحدى الخيارات الآتية: