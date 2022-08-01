2 مليون خلال 3 ساعات بدون ضمانات ولا كفالات وبأقل راتب شهري

2 مليون خلال 3 ساعات بدون ضمانات ، منتج للتمويل الشخصي والذي يهدف إلى توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل في المملكة العربية السعودية ، وذلك من خلال قرض بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة ، حيث يوفر هذا المنتج للشخص المتقدم بالطلب إمكانية سداد المبالغ المالية من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تناسب الدخل الشهري للشخص المتقدم بالطلب.

تمويل سريع خلال 3 ساعات بدون ضمانات ولا كفالات وبأقل راتب

أستلم تمويلك فورى خلال 3 ساعات فقط بدون ضمانات ولا كفالات وبمبالغ تمويلية كبيرة ، تمويل شخصي يهدف إلى خدمة احتياجات ومتطلبات العملاء المالية والشرائية في المملكة العربية السعودية ، حيث يعتبر هذا المنتج واحد من أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك ساب لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث يقدم البنك من خلال هذا المنتج التمويلي مبالغ مالية نقدية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي ، كما يتيح البنك للشخص المتقدم بالطلب إمكانية الاستفادة من تلك المبالغ المالية من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة وغير معقدة.

ما هى مزايا منتج التمويل الشخصي من بنك ساب لقطاع الأفراد بالمملكة ؟

يقدم بنك ساب للعملاء في المملكة العربية السعودية من خلال منتج التمويل الشخصي العديد من المزايا.

قام بنك ساب بتصميم التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

يوفر البنك من خلال هذا العرض التمويلي مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي.

التمويل الشخصي من بنك ساب لقطاع الأفراد بالمملكة لا يحتاج إلى وجود ضمانات ولا كفالات.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي خلال 3 ساعات فقط من التقدم بالطلب.

يتيح بنك ساب للشخص المتقدم بالطلب إمكانية سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية تتناسب مع الراتب الشهري للعميل.

مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات من بنك ساب يمكن أن يصل إلى 5 سنوات.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من هذا المنتج في سداد المديونيات القائمة لدى الجهات الأخرى في المملكة العربية السعودية.

يوفر البنك للعميل إمكانية الحصول على تمويل إضافي وذلك بعد سداد 20% من قيمة التمويل القائم لدى بنك ساب.

ماهى طرق التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون ضمانات من بنك ساب ؟

وفر بنك ساب عدة طرق يمكن من خلالها التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات المتاح لدي البنك لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن للعميل التقديم على الطلب من خلال الاتصال على الرقم الخاص ببنك ساب وهو 8001248888 ، كما يمكن للشخص المتقدم بالطلب التقديم على طلب التمويل الشخصي المتاح لدي بنك ساب بدون ضمانات ولا كفالات عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع البنك المنتشرة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون ضمانات من بنك ساب