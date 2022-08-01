نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف الضمان الاجتماعي المطور والقديم sbis.hrsd.gov ورابط التسجيل في الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور والقديم، حيث يتم ميعاد الصرف بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي، ويعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور من اهم برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها من أجل مساعدتهم وإعانتهم على تلبية إحتياجتهم في ظل الغلاء والظروف المعيشة الصعبة ، بسبب الأزمة الإقتصادية العالمية التي تمر بها البلاد.

صرف الضمان الاجتماعي المطور والقديم

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور علي ان يكون في يوم الأثنين الموافق 1 أغسطس 2022، الموافق 3 محرم 1444 ه حيث يتم ايداع المستحقات في الحسابات البنكية للمواطنين المؤهلين للحصول على الصرف، كما أعلنت الوزارة أيضًا عن مد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي السابق حتى تاريخ 05 / 04 / 1444 هـ الموافق 30 / 10 / 2022 م، واكدت على أن معاش الضمان الاجتماعي يصرف لأي مستفيد سابق دون توقف أو نقصان في حالة ثبتت حاجته للضمان خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال للنظام المطور.

شروط استحاق الضمان الاجتماعي المطور

كشفت الموارد البشرية عن عدة شروط يجب أن تتوفر في المواطن المتقدم لحصوله على معاش الضمان الاجتماعي المطور، وتتمثل هذه الشروط في ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من حيث المنشأ والأصل، بإستثناء الفئات التالية “المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل

يجب الا يقل يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالاً لكل فرد في الأسرة.

يجب الالتزام باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

يجب الالتزام باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة. يجب ألا يكون مقيماً في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

يجب ألا يمتلك أصول ذات قيمة عالية.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتمديد فترة تسجيل جديد بالضمان الاجتماعي المطور 1444، حيث أن معاش الضمان الاجتماعي أحد اهم وسائل الدعم التي تقدمها المملكة للمواطنين، وذلك بالتعاون صندوق التنمية البشرية عن طريق تزويد الأسر الأشد حاجة بالدعم المادي مما يساعدهم على تحسين حالة المعيشة وتحقيق الاستقرار المالي وفقاً لرؤية المملكة 2030.

لكي يتمكن المواطنين السعوديين بالتسجيل بالضمان الاجتماعي المطور يجب عليهم اتباع الخطوات التالية :