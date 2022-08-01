نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد المحدد لصرف الضمان الإجتماعي لشهر محرم 1444 وخطوات الإستعلام برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية ،يتساءلون عن الموعد المحدد لصرف معاش الضمان الإجتماعي المطور لشهر محرم 1444 ،والهدف من الضمان الإجتماعي هو مساعدة المواطنين السعوديين في تلبية جميع إحتياجاتهم المعشية ،وسد متطلباتهم ،و مساعدتهم علي المعيشية في ظل غلاء الأسعار في المملكة العربية السعودية ،كما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية هي التي تقدمه للمواطنين، ويعد هذا البرنامج واحد من أهم البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين ،من أجل مواجهة الأزمات الإقتصادية في السعودية.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي الضمان الإجتماعي المطور

لكي يتم الحصول علي معاش الضمان الإجتماعي المطور ،لابد من توافر عدة شروط في المتقدم ،وهذه الشروط تم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ،وهذه الشروط تتمثل في:

أولا:يلزم أن يكون المتقدم بطلب المعاش سعودي الجنسية ،ومقيم بالمملكة.

ألا يزيد دخل المتقدم الشهري عن الحد الأدني ،للحصول علي المعاش الفرد.

ألا يمتلك المتقدم أصول عقارية ،أو مالية ،بقيمة عالية.

وأخيرا:ألا يكون للمتقدم سجل تجاري ،أو بطاقة ضريبية.

الموعد المحدد لصرف معاش الضمان الإجتماعي المطور لشهر محرم 1444

قد حددت وزارة المولرد البشرية والتنمية الإجتماعية، موعد صرف معاش الضمان الإجتماعي المطور علي أن يكون أول كل شهر ميلادي ،وبالتالي يكون موعد إيداع دفعة شهر محرم 1444 ، اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022 ،والموافق 3 محرم 1444.

الخطوات المتبعة للإستعلام عن معاش الضمان الإجتماعي المطور

يمكن الإستعلام عن معاش الضمان الإجتماعي المطور ،بطريقة إلكترونية ،وذلك بإتباع عدة خطوات ،قد وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية ،وهذه الخطوات تتمثل في:

أولا:يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة الضمان الإجتماعي المطور.

ثم يتم إختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية.

وبعدها يتم إختيار الضمان الإجتماعي ،من صفحة الإستعلام.

ثم يتم كتابة رقم السجل المدني ،أو رقم الطلب.

ثم بد ذلك يتم إدخال رقم التحقيق البشري ،في الخانة المخصصة له.

وأخيرا:يتم الضغط علي أيقونة إستعلام.

خطوات متبعة للتسجيل في الضمان الإجتماعي المطور 1444

يمكن التسجيل في معاش الضمان الإجتماعي المطور ،وذلك بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي:

كيفية تحديث الضمان الإجتماعي المطور 1444