نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض الأسبوعي لهايبر لولو بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

يوفر هايبر لولو لجميع عملائه الكرام جميع السلع الغذائية الطازجة بأسعار وخصومات وتخفيضات كبيرة بالإضافة إلى قسم خاص للأجهزة الكهربائية المنزلية بأسعار مناسبة لكافة العملاء وذلك في جميع فروع هايبر لولو بالمملكة السعودية. عروض هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية متوفر غسالة إنتاج شركة SAMSUNG، سعة 8 كيلو، عالية الجودة للحصول على ملابس فائقة النظافة، بسعر 2999 ريال سعودي بعد أن كان السعر 3449 ريال سعودي.

متاح أيكون موقد غاز طاولة ستانلس ستيل شعلة واحدة بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال سعودي.

تخفيض كبير على مروحة أيكون 3 في 1 بسعر 199 ريال سعودي بعد أن كان السعر 259 ريال سعودي.

خصم على غسالة أوتوماتيك من أيكون تحميل علوي بسعة 9 كيلو بسعر 1299 ريال سعودي حيث كان السعر قبل العرض 1599 ريال سعودي. يوجد قلاية ماركة PHILIPS, بدون زيت سعة 1.2kg، لعمل المقليات المفضلة بطريقة صحية بدون زيت سعرها كان 899 ريال سعودي وبداخل العرض أصبح 599 ريال سعودي.

متوفر مروحة صندوق من أيكون بحجم 20 بوصة وبقوة 120 وات بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال سعودي.

تخفيض كبير على ثلاجة من أيكون 2 باب بسعة 325 لتر بسعر 1649 ريال سعودي بدلاً من 1999 ريال سعودي. عروض هايبر لولو على السلع الغذائية متوفر روبيان مزارع طازج حجم وسط بوزن كيلو جرام بسعر 27.90 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال سعودي.

متاح الفروج الذهبي دجاج طازج وزن الواحدة 1000 جرام، سعرها الآن 18.50 ريال سعودي حيث كانت من قبل 19.95 ريال سعودي.

يوجد كتف لحم بقري باكستاني بوزن كيلو جرام بسعر 27.90 ريال سعودي حيث كان سعرها قبل التخفيض 36.90 ريال سعودي.

تخفيض كبير على سمك شعري وسط بوزن كيلو جرام بسعر 27.90 ريال سعودي.

خصم على لحم عجل صغير مخلي بوزن كيلو جرام بسعر 45.90 ريال سعودي بعد أن كان 54.95 ريال سعودي.

متوفر سمك سلمون نرويجي كامل منظف بوزن كيلو جرام بسعر 59.90 ريال سعودي.

متاح لحم نعيمي أنثى الخروف كامل سعر الكيلو جرام 36.90 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

تخفيض على سمك الباراموندي، سعره كان 29.95 ريال سعودي للكيلو الواحد فأصبح الآن 22.95 ريال سعودي.

متواجد بقسم الأسماك عرض على سمك مولان كبير فالسعر أصبح 15.95،بدلا من 24.95 ريال مرحبا.

السمك البلطي يرغب في تناوله الجميع واليوم بالعرض الأسبوعي متوفر عليه عرض ليصبح سعر كيلو البلطي الصغير 7.95 ريال سعودي بعد أن كان بسعر 9.95 ريال سعودي يوجد سنيورة صدر حبش مدخن بوزن كيلو جرام بسعر 68.95 ريال سعودي حيث كان السعر 88.95 ريال سعودي.

متوفر عمارة شراب قصب السكر المركز عسل أسود مصري بوزن 850 جرام بسعر 11.90 ريال سعودي بدلاً من 18.90 ريال سعودي.

خصم على جبنة رومي قديمة مصرية ذات مذاق رائع، بوزن كيلو جرام كان السعر 49.95 ريال سعودي وأصبح الآن 37.90 ريال سعودي.

متوفر سمك الحليب السلماني بالعرض سعر الكيلو منه 15.90 ريال سعودي. عمر شويل - جدة العرض الأسبوعي لهايبر لولو بالمملكة العربية السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العرض الأسبوعي لهايبر لولو بالمملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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