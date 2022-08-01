طريقة تصديق الغرفة التجارية للأفراد أون لاين 1444

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عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن طريقة تصديق الغرفة التجارية للأفراد على محرك البحث “جوجل”، وتُعد هذه الخدمة أحد أبرز الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها المواطن السعودي حيث تتيح له الإشتراك في إعداد الوثائق والمعاملات لمنشآته وتصديقها بطريقة إلكترونية بدون الإضطرار إلى التوجه إلى مقرات وفروع الغرفة التجارية، وتأتي هذه الجهود ضمن حرص الحكومة السعودية على تسهيل إجراء الخدمات على المواطنين بالإعتماد على الرقمنة والتقنية الحديثة بدلاً من الإجراءات الورقية طبقاً لرؤية السعودية 2030م، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لإجراء تصديق الغرفة التجارية أون لاين والرسوم المطلوبة كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية تجديد إشتراك الغرفة التجارية، فإلى نص المقال.

تصديق الغرفة التجارية للأفراد

يحرص مجلس الغرف السعودية على تقديم العديد من الخدمات إلى المواطنين بطريقة إلكترونية مواكبة للعصر وبهدف الإعتماد على المعاملات الإلكترونية بدلاً من الورقية في إطار رؤية السعودية 2030م، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة لتصديق الوثائق إلكترونياً كالتالي:

أولاً يجب عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي لمجلس الغرف السعودية .

. ثانياً ابحث عن قائمة الغرف التجارية والصناعية.

ثالثاً قم بإختبار الغرفة التجارية المرادة.

رابعاً اضغط على الخدمات الإلكترونية.

خامساً قم بتسجيل دخولك إلى الموقع أو قم بإنشاء حساب جديد.

سادساً قم بالنقر على خدمة تصديق الوثائق.

سابعاً قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك.

ثامناً قم الآن بتسديد الرسوم المطلوبة.

تاسعاً انقر على إستكمال الطلب.

رسوم تصديق الغرفة التجارية أون لاين

يجب على المواطن المستفيد من خدمات الغرفة التجارية بدفع كل الرسوم المطلوبة، ونوضح لكم رسوم تصديق الغرفة التجارية إلكترونياً كالتالي:

الفئة الممتازة: يجب دفع رسوم 10000 ريال.

أما الفئة الأولى: 5000 ريال.

والثانية: 2000 ريال.

والثالثة: 800 ريال.

والرابعة: 300 رياب.

أما الخطابات والشهادات رسومها 25 ريال للتصديق الورقي و35 ريال للتصديق الإلكتروني.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن كتبنا له كافة المعلومات والتفاصيل التي لدينا، ويُمكنكم الآن الإستفسار والسؤال عن أي شىء خاص بموضوع المقال وسنرد عليكم عبر التعليقات في أسرع وقت ممكن