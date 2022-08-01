نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 قبل انتهاء التقديم للمستحقين الجدد من موقع sbis.hrsd في المقال التالي
تحرص وزارة الموارد البشرة والتنمية الاجتماعية أن ترفع من مستوى المواطنين السعوديين الفقراء والغير قادرين على العمل أو ذو الدخل المالي المتدني من خلال تحسين مستواهم وذلك بتحقيق الدعم المتمثل في (الضمان الاجتماعي المطور)، حيث إنه أحد سبل المملكة وطرقها من أجل تحسين حياة الكثير من الأشخاص تحت خط أفقر، ولذلك حرصنا اليوم على توضيح آلية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444هـ لطلب الدعم من المملكة وفق الشروط التي قام الوزارة بتحديدها لاستحقاق دعم مقطوعة الضمان.
آلية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444
إن الحصول على دعم مقطوعة الضمان الاجتماعي 1444هـ لا يتم بشكل عشوائي حيث يلزم أن يتم طالب الدعم في طلب ذلك الدعم إلكترونيا من خلال القيام ببعض الخطوات وتقديم الأوراق الرسمية المطلوبة من قبل المنصة ويتم دراسة الحالة قبل تأكيد منحها الدعم والتأكد من توافق طالب الدعم للشروط المحددة، وتتمثل خطوات طلب دعم مقطوعة الضمان الاجتماعي 1444هـ في النقاط التالية:
- الخطوة الأولى: يلزم القياك بزيارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية “hrsd”.
- الخطوة الثانية: وبعد ذلك يلزم الضغط على خيار “تسجيل جديد”.
- الخطوة الثالثة: وبعد ذلك يلزم أن يتم كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة في استمارة التسجيل مثل الاسم رباعي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وغيرهم من البيانات.
- الخطوة الرابعة: بعد الضغط على كملة “التالي” سيتم إرسال رمز لتأكيد عمل الحساب على هاتفك المحمول قم بوضعه وكتابته في المربع المخصص له واضغط على كلمة “تسجيل”.
- الخطوة الخامسة: وبعدها أن يتم تأكيد عمل الحساس قم بالدخول على “الضمان الاجتماعي المطور” وأملئ استمارة التقديم بشرط كتابة كل البيانات صحيحة.
- الخطوة السادسة: قم برفع كل الملفات الرسمية التي تم طلبها في الاستمارة واضغط على كلمة إرسال” وسيتم الرد عليكم بالقبول أو الرفض.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444هـ
هناك بعض الشروط يلزم توافرها من أجل القدرة على التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444هـ وهي:
- الشرط الأول: يلزم أن يكون طالب التسجيل في الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.
- الشرط الثاني: يلزم أن يكون دخل الأسرة لا يتجاوز الـ 1100 ريال سعودي وللفرد الواحد لا يتجاوز الـ 550 ريال سعودي.
- الشرط الثالث: يلزم ألا يكون الشخص الطالب للدعم ممتل لأي أصول أو عقارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آلية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 قبل انتهاء التقديم للمستحقين الجدد من موقع sbis.hrsd على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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