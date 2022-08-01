نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم السكنى للنساء المطلقات والأرامل وغير المتزوجات 1443 وطريقة التسجيل وموعد نزول الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الدعم السكني 1443 أزداد البحث كثيرًا و بشكل ملحوظ جدًا عن شروط دعم سكنى للنساء المطلقات والأرامل وغير المتزوجات 1443 حيث يعد الدعم السكني من أكثر الموضوعات التي تسغل بال العديد من المواطنين السعوديين، يقدم هذا الدعم من قبل وزارة الإسكان السعودية ويوفر لهم وحدات سكنية للأسر محدودة الدخل و المحتاجة التي لا يتوفر لديهم مسكن للعيش به، ويقدم الدعم للأسر و المواطنين أكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من المطلقات و الأرامل و الغير متزوجات الذين يعانون من قلة الدخل ولا يجدون وحدات سكنية للمسكن، حيث أطلقت مبادرة الدعم السكني عام 2017 و قدمت أكثر من 270 وحدة سكنية، وهناك بعض الشروط التي حددتها الوزارة لقبول طلب الحصول على الدعم السكني وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.

شروط الدعم السكني للمطلقات و الأرامل

تسعى المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم لمستحقيه الأكثر احتجاجاً لذلك وضعت وزارة الإسكان عدة من الشروط والضوابط التي لابد من توافرها في المتقدم لكي يتم قبول طلب الدعم السكني، وشروط دعم سكني للمطلقات و الأرامل هي:

يقدم الدعم السكني للأسر السعودي اي لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يشترط إقامة المتقدم على أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ان يكون لدي المتقدم على الدعم السكني دخل شهري ثابت.

ألا يكون لدي المتقدم أصول دات قيمة أو أموال او أملاك مسجلة باسمه.

يشترط ألا يكون لدي المتقدم وحده سكنية مسجلة باسمه.

عدم حصول المتقدمة على دعم سكني مسبقاً.

يشترط للمرأة المطلقة أن يكون جميع أبناءها من أصول سعودية.

أن يكون قد مر عامين على طلاق المرأة المطلقة.

كما يشترط اسيفاء هذه الشروط في المتقدمة عند التقديم حتى الحصول على الدعم.

هذه هي شروط الدعم السكني للمطلقات ولابد من مراجعة هذه الشروط قبل التقديم لكي يتم قبول الطلب.

شروط الدعم السكني للنساء الأرامل

كما حدد برنامج الدعم السكني شروط خاصة للحصول على الدعم للنساء الأرامل، حيث يعد دعم سكني من أهم البرامج الخدمية التي تقدمها الحكومة، وسروط الدعم السكني للنساء الارامل هو:

ان تكون المرأة الأرملة سعودية الجنسية.

كما يشترط أن تكون من سكان المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

أن يكون لدي المتقدمة دخل شهري.

عدم وجود وحده سكنية خاصة بها للعيش.

يشترط ألا يكون لديها أصول سكنية.

عدم حصول المتقدمة على الدعم السكني من وزارة الإسكان السعودية.

رابط التسجيل في الدعم السكني

من أكثر الخدمات التي يهتم بها عدد كبير جدًا من المواطنين السعوديين هي خدمة الدعم السكني الذي يتم من خلاله الحصول على دعم للأسر المحتاجة ومحدوي الدخل من الرجال و النساء، لذلك يتساءل عدد كبير من الأشخاص عن رابط التسجيل في الدعم السكني للاستفادة من الدعم لذلك وفرت وزارة الإسكان بوابة سكني لتقديم من خلاله.

كما أكد صندوق التنمية العقاري على أن الدعم السكني مازال متاح ولم يتم إيقافة، كما أكد على استمرارية الدعم للمستحقين، فهناك 5 باقات يمكن للمواطن اختيار إحدى هذه الباقات والاشتراك بها فقد خصص دعم غير مسترد يقدر 100 الف ريال سعودي لمستحقي الدعم السكني، ويؤكد صندوق التنمية العقاري أن الدعم السكني مستمر.

خطوات التقديم في دعم سكني للنساء من وزارة الإسكان 1443

يمكنك التسجيل فى دعم سكني للنساء المقدم من قبل وزارة الإسكان السعودية إلكتروني من خلال بوابة سكني الرسمية، خطوات التسجيل هي:

أولاً قم بالتوجه إلي منصة سكني الإلكتروني.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

إدخال البيانات المطلوبة من أسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تقديم طلب سكني.

سيظهر أمامك نموذج التقديم قم بإدخال البيانات المطلوبة وبشكل.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم النقر على أيقونة تقديم الطلب.

سيتم إرسال طلب دعم سكني للنساء وسيتم النظر في الطلب ودراسة الحالة والتأكد من صحة البيانات، وفي اقرب وقت سيتم الرد عليك بقبول الطلب او رفضة.

التسجيل في برنامج سكني للنساء 1443

سنقدم لكم خطوات التسجيل في منصة سكني الحصول على الدعم و الاستعلام عن الدعم، وطريقة التسجيل هي:

في البداية قم بالدخول إلى منصة سكني الإلكتروني الرسمية.

سيظهر امامك الصفحة الرئيسية قم بالنقر على تسجيل الدخول.

ثم قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم قم بالضغط على تسجيل.

بعد ذلك سيظهر أسفل الشاشة رمز التحقق قم بكتابتة في الخانة المخصص لها.

ثم قم بالضغط على أيقونة تحقق.

قم بإستكمال ادخال البيانات المطلوبة.

ثم النقر على تسجيل.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني

يبحث عن كبير من مستفيدي الدعم السكني عن طرىقة الاستعلام عن الدعم السكني، والطريقة هي:

في البداية قم بالتوجة إلي بوابة سكني الإلكتروني.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.

ثم قم بالنقر على الخدمات العامة.

قم بإدخال البيانات المطلوبة و رقم الهوية.

ثم قم بالضغط على أيقونة استعلام.

على الفور سيظهر أمامك كافة بيانات حساب الدعم السكني وموعد صرف الدعم وأهلية استحقاق الدعم.

شروط الحصول على الدعم السكني 1443

لابد من توافر شروط الدعم السكني التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقبول طلب التسجيل، الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم من أصل سعودي.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام.

إقامة المتقدم في المملكة بصفة دائمة.

إقامة المتقدم في المملكة بصفة دائمة. يشترط عدم وجود أملاك و أصول ذات قيمة بأسم المتقدم.

عدم حصول المتقدم على الدعم السكني من قبل.

يشترط ألا يكون لدي المتقدم أو أحد أفراد الأسرة وحده سكنية خاصة به ومسجلة باسمة آخر 5 سنوات على الأقل.

يخدم برنامج سكني الالاف من الأسر السعودية في تقديم المساعدات المالية التي تحسن الوضع المادي لهم، كما أنها تعمل على تخفيف العبء عن المواطن السعودي وتسعي على تقليل قيمة العقارات السعودية وتحسين الوضع مع شركات العقارات وهذا لتخفيض قيمة العقارات لكي يستطيع الأسر السعودية أمتلاك مسكن للعيش به، ولذلك يظل جميع القائمين على البرنامج و على رأسهم وزارة الإسكان تقديم برامج وخطط جديدة للبرنامج.

أرقام التواصل مع الدعم السكني

كما أن وزارة الإسكان السعودية وضعت رقم خاص بالدعم السكني لكى يتسطيع المواطنين الاستعلام من خلاله عن الدعم السكني و موعد صرف الدعم وقيمة الدعم، حيث يختلف قيمة الدعم كل فترة، ورقم الدعم السكني هو 199090 يمكنك من خلال هذا الرقم الإتصال على خدمة العملاء والاستعلام عن الدعم السكني.

شروط الدعم السكني للعسكريين

أصبح بإمكان العاملين في القطاع العسكري التقديم والانتفاع بالدعم السكني والحصول على وحده سكنية من وزارة الإسكان السعودية ولكن بشروط وهي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون قد حصل المتقدم على الدعم السكني مسبقاً.

أن يكون مازال يعمل في الخدمة العسكرية.

يشترط أن يكون هناك أكثر من سنتين لسن المعاش.

أهداف الدعم السكني

منذ أن أنشأت وزارة الإسكان السعودية منظومة الدعم السكني وهناك بعض الأهداف و الضوابط التي تسعي المنظومة على تحقيقها، وأهم هذه الأهداف مايلي:

يسعي الدعم السكني عام توفير وحدات سكنية للأسر محدودة الدخل التي لا يتوفر لديهم مسكن للعيش وتقدم لهم وحدات سكنية بأسعار منخفضة.

كما يعمل الدعم السكني السعودي على تشجيع العقارين والمستثمرين لتقديم وحدات سكنية للبيع بأسعار بسيطة وهذت لجذب أكبر عدد من العملاء الذين لا يمتلكون مسكن مناسبة لهم.

الهدف من الدعم السكني هو تحقيق الرؤية المستقبلية التي وضعتها المملكة العربية السعودية لتطوير للمملكة.

كما يدعم هذا البرنامج تمويل مدعوم من الحكومة وهذا يفتح باب لسوق العمل في المجال العقاري.

طريقة الاستعلام عن موعد صرف الدعم السكني

دائما يبحث جميع المستفيدين من الدعم السكني عن موعد نزول الدعم و موعد صرفه، ولذلك وضع البرنامج أرقام خاصة موحدة يستطيع المواطنين من خلالها الاستعلام من خدمة العملاء عن موعد صرف دعم السكني، وهم:

الاتصال على الخط الساخن للدعم السكني 199090.

كما يمكنك الاستعلام عبر الرقم الموحد لصندوق التنمية العقاري وهو 199088.

الدخول إلى بوابة الدعم السكني والتسجيل الدخول والتواصل مع الدعم الفني والإستفسار عن الدعم وموعد الصرف.

موعد نزول الدعم السكني

لقد حددت وزارة الإسكان السعودية موعد محدد يتم من خلاله صرف الدعم السكني وهو يوم 24 من كل شهر ميلادي وهذا لتسهيل على المواطنين من البحث عن موعد الصرف وعدم التكدس على ماكينات الصرف، كما أن برنامج الدعم السكني يقوم بالإعلان عن موعد الصرف إذا تأخر يوم أو تقدم وهذا في حاله موافقة هذا اليوم إجازة رسمية.

كم مبلغ الدعم السكني

من أكثر الموضوعات التي تشغل أهتمام عدد كبير جداً من الأشخاص المتقدمين في الدعم السكني هو قيمة او مبلغ الدعم السكني الذي يقدم من وزارة الإسكان السعودية بتعاون مع صندوق التنمية العقاري، يختلف قيمة الدعم من شخص إلى آخر باختلاف قيمة الدخل الشهري، ويكون على النحو التالي:

يصرف 100% من قيمة الدعم لمن لا تعدي دخلهم الشهري 14 الف ريال سعودي.

يتم صرف 95% من قيمة الدعم لمن يزبد دخلهم الشهري عن 14 الف ريال سعودي.

يصرف 90% لم لا يتعدى تدخلهم الشهري 16 الف ريال سعودي.

يتم صرف 85% من قيمة الدعم لمن يصل دخلهم الشهري 17 الف ريال سعودي.

يصرف 80% من قيمة الدعم لمن يصل دخلهم الشهري 18 الف ريال سعودي.

يتم صرف 75% من قيمة الدخل لمن يتعدي دخلهم الشهري 20 الف ريال سعودي.

باقات الدعم السكني

لقد أعلن صندوق التنمية العقاري عن توفير 5 باقات جديدة يمكن من خلالهم أن يقوم المواطن باختيار أحدي هذه الباقات، الباقات هي:

باقة تجديد المسكن التابعة إلى الوحدات السكنية.

أيضا باقة الدعم المقدم وهو تقدم مبلغ يقدر 100000 ريال سعودي للمواطن ولا يلزمه تسديدها.

باقة الإيجار الخاصة إيجار السكن وتساعد في دفع قيمة الإيجار.

البناء الذاتي ومن خلال هذه الباقة يساهم صندوق التنمية العقاري ببناء المنزل.

باقة الأثاث التي تساهم في تأسيس المنزل.

شروط الدعم السكني للاعزب

لكي تتمكن من الحصول على الدعم السكني لابد من توافر هذه الشروط التالية:

أن يكون المتقدم من أصل سعودي.

إقامة المتقدم على أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

عدم أمتلاك المتقدم مسكن للعيش به أو أحد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى يمتلك مسكن مسجل بإسمة.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عام.

يشترط عدم حصول المتقدم على الدعم السكني من قبل.

يعد الدعم السكني من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان السعودية في توفير فرص وخدمات ميسرة بدون فوائد في المجال العقاري لجميع الفئات ويمكن للعاملين في القطاع العسكري الاستفادة من الدعم السكني إذا توافرت هذه الشروط السابقة، فمن خلال الدعم يمكنهم الحصوب على وحدة سكنية او قرض من صندوق التنمية العقاري بدون أرباح.

شروط الدعم السكني للمرأة الغير متزوجة

من أكثر الاسئلة التي يدور عليها البحث ويتم تواجهها إلي برنامج الدعم السكني هو هل يحق للمرأة الغير متزوجة الحصول على الدعم السكني، وحتى الآن يوجه الدعم السكني إلى الأسر لذلك يشترط أن تكون المرأة تابع إلي أسرة أي غير منفرده لقبول الطلب، ولذلك لا يسمح للمرأة الغير متزوجة الحصول على الدعم السكني.

موعد صرف الدعم السكني لشهر يوليو 2022

يتساءل جميع المستفدين من دعم حساب المواطن عن موعد صرف الدعم المالي لدعم السكني لهذا الشهر يوليو 2022، وقد حدد برنامج الدعم السكني موعد صرف الدعم وهو يوم 24 من كل شهر ميلادي وهذا يوافق يوم الخميس 25 من ذو الحجة 1443 الموافق 24 من يوليو 2022.

خدمات الدعم السكني الجديدة

من أكثر البرامج الحكومية التي تسعي على التطوير والتحديث بشكل دائم هو الدعم السكني وهذا بغرض مساعدة أكبر عدد ممكن من الأسر السعودية، وأهم الخدمات الجديدة هي:

تقديم مبادرت نظام الدعم السكني بنظام النقاط وهذه تعد من التطورات الجديدة في نظام الدعم السكني وهذا وفقًا إلي اللائحة التنفيذية.

تقديم تجديد وتطوير المساكن ولكن هذا بشروط محددة تتعلق بعمر المسكن والفترة الزمنية التي حصل عليها الدعم.

المستندات المطلوبة للحصول علي دعم سكني

لكي يتم استكمال طلب التقديم للحصول على الدعم السكني لابد من تقديم المستندات المطلوبة, لكي يتم مراجعة الطلب المستندات المطلوبة هي:

تقيم صورة من مفردات الراتب الشخصي للمتقديم.

رفع السجل المدني الحاص بالعائلة.

تقديم ورق الاعالة إذا كان المتقدم إمرإة مطلقة أو أرملة.

رفع كافة المستندات التابعة إلى وزارة الاسكان.

منح أراضي مجانية من وزارة الإسكان

يقدم دعم سكني الكثير من المساعدات والخدمات للأسر السعودية وذلك بإشراف وزارة الإسكان السعودية بتعاون مع صندوق التنمية العقاري، يقدم الدعم السكني وحدات سكنية للأسر محدودة الدخل والفقيرة التي لا تمتلك مسكن للعيش به، كما توفر وزارة الإسكان منحه أرض مجانية للأسرة السعودية عن طريق التسجيل و تقديم الطلب عبر منصة بلدي.

شروط سكني للقطاع الخاص

من أهم البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري لمساعدة الأسر السعودية، ويمكن للعاملين في القطاع الخاص الحصول على سكني ولكن بشروط وهي: