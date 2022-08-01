نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جدارة 2022 أستقبال طلبات التوظيف للعمل بالتربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف جدارة 2022 أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن إتاحة 11547 فرصة عمل تعليمية للجنسين، وذلك بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للخدمة المدنية، وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة في عدة تخصصات مختلفة، ويمكن الآن التقدم عليها عبر نظام “جدارة” وذلك حتى اليوم السابع من شهر أغطسط الجاري.

جدارة التخصصات المطلوبة في الوظائف التعليمية

فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم التخصصات المطلوبة للجنسين وهي:

مدرس لغة إنجليزية. إدارة أعمال. مدرس رياضيات. مدرسين كيمياء. مدرس أحياء. مدرسين فيزياء. مهارات رقمية.

خطوات التقديم في الوظائف التعليمية عبر جدارة

يمكن الأن التسجيل للسعوديين في الوظائف المتاحة عبر نظام جدارة والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول على منصة جدارة.

تسجيل الدخول.

إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد وكود التحقيق.

اختيار أرغب في التقدم على وظائف جدارة والضغط عليها.

إدخال البيانات المطلوبة.

الموافقة على الشروط بعد قراءتها.

التأكيد على صحة البيانات التي تم إدخاها.

الضغط على تسجيل الطلب.

شروط التسجيل في وظائف جدارة

أولاً الوظائف المتاحة لحاملين الجنسية السعودية. يشترط تطابق الشروط الخاصة بالوظيفة مع المتقدم عليها. توفير رخصة عمل لمزاولة المهنة التعليمية. الحصول على شهادة جامعية في التخصص المطلوب.

ما هي جدارة

هي منظومة إلكترونية توظيفية، تابعة لوزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، يتم عرض الوظائف المختلفة المتاحة في السعودية على تلك المنظومة الإلكترونية والتي يمكن من خلالها إطلاع المواطن على الوظائف المعروضة والتقدم عليها فيما يتناسب مع المؤهل العلمى الحاصل عليه، كما أن جدارة تعلن الوظاءف مع توضيح الشروط الخاصة بكل وظيفة والأوراق المطلوب تقديمها للعمل فيها، ولذلك فجدارة توفر الوقت والمجهود على المواطنين السعوديين في البحث عن الوظائف.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بوظائف منظومة جدارة التعليمية لعام 2022، وطرق التقدم عليها وشروط التسجيل في تلك الوظائف، بالإضافة لتخصصات المطلوبة، والتعريف بمنظومة جدارة الإلكترونية، نتمنى للجميع التوفيق، نتمنى أن نكون قد أفدناكم، وفي انتظار تعليقاتكم واستفساراتكم التي نرحب بها دائماً.