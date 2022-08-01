بنك التنمية الاجتماعية “رفع سقف الأسرة بشروط” قرض يصل الي 100 ألف ريال تعرف علي الشروط

يقوم بنك التنمية الاجتماعية بإتاحة الكثير من مبادرات التمويل للأفراد السعوديين داخل المملكة العربية السعودية ومع تحديث هذه المبادرات تم زيادة القيمة المالية لقرض الأسرة ليصل إلى 100 ألف ريال سعودي بعد أن كان 60 ريال سعودي في الوقت السابق لكن مع وضع بعض المعايير الهامة من جانب بنك التنمية الاجتماعية والتي تنفذ على كل الأفراد بالإضافة إلى وجود رابط اجتماعي خاص للتسجيل فيه والاطلاع على كافة الشروط الخاصة بالحصول على خدمات البنك الاجتماعي، والقروض المختلفة التي يتم تقديمها لتناسب كافة الاحتياجات.

قرض الاسرة بنك التنمية الاجتماعية

قام البنك بوضع العديد من المساعي الاستراتيجية لتحقيق متطلبات العملاء، وأيضًا لتقديم العديد من مبادرات التمويل التي تتناسب مع كل الأفراد، ومن أهم مميزات قرض الأسرة المتاح لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط الآتي:

يتاح الاستفادة بالحد الأعلى للقرض الذي يتمثل في مبلغ 100 ألف ريال سعودي .

مدة دفع قيمة القرض تصل إلى 60 شهر بما يعادل 5 سنوات .

يتاح الدفع شهريا إلى البنك من خلال أساليب الدفع المتوفرة.

لا يوجد أي رسوم مالية أخرى على إجمالي مبلغ القرض ومن هذه القروض قرض الأسرة وقرض الزواج.

شروط تمويل قرض الأسرة

تتمثل أهم الاشتراطات المتعلقة بالحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية في الآتي:

لابد أن يكون أقل من 70 عام عند طلب الحصول على القرض .

لابد أن التاريخ الائتماني للمتقدم نظيف ولا يوجد فيه أي نوع من الجرائم بشتى أشكالها.

الدخل الشهري للفرد لابد أن يزيد عن 14500 ريال سعودي.

متطلبات الحصول علي قرض الأسرة بنك التنمية

من أهم متطلبات التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية أن يكون الشخص المتقدم على الطلب يمتلك هوية وطنية مفعلة المدة حتى يتم تقيم صورة منها بالإضافة إلى كما ان إمكانية التسجيل تكون من خلال العنوان الوطني، ومن الضروري أن يكون المتقدم يمتلك حساب بنكي ساري لتقديم رقم الآيبان الخاص به والحصول على مبلغ القرض من خلاله بالإضافة إلى ضرورة تسجيل رقم الجوال من خلال منصة أبشر لوزارة الداخلية السعودية لإمكانية التواصل والتحقق من المعلومات الخاصة بالمتقدم.