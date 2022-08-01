طريقة تحديث جدارة عبر منصة مسار للتقديم على الوظائف

تساعد وزارة الخدمة المدنية التابعة للملكة السعودية الخرجين اللذين سجلوا من قبل في النظام الإلكتروني جدارة في تحديث بيناتهم بكل سهولة، وذلك من أجل التقديم في الوظائف الشاغرة المختلفة لهذا العام 2022م في السعودية، لذلك سوف نقدم لكم طريقة تحديث جدارة بكل سهولة من خلال سطور المقال القادمة، كما سنحاول الإجابة عن الأسئلة التي تخطر ببالكم.

طريقة تحديث جدارة

لكل خريجي المؤهلات المختلفة الذين سجلوا البيانات الخاصة بهم في نظام جدارة يمكنكم تحديث بيناتكم من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى المنصة مسار.

اضغط على بوابة النفاذ الوطني الموحد وسجل دخولك بها.

سجل رقم إقامتك، أو الرقم المكتوب في هويتك بدقة شديدة وتأكد من صحة الأرقام.

كما يمكنك الدخول باستخدام اسم المرور والرقم السري.

ستصلك الآن رسالة نصية بها كود فقم بكتابته بشكل صحيح، ولا بد أن تراعي السرعة كي لا تفقد صلاحية الكود.

قم بالذهاب على متابعة الخطوات.

قم بالتدقيق على كل البيانات الخاصة بك.

اضغط على أيقونة تحديث البيانات الموجودة في الشاشة من الأعلى ناحية اليمين.

الآن عليك التعهد أن جميع البيانات التي قمت بكتابتها تحت مسؤوليتك.

اذهب على أيقونة حفظ البيانات.

طريقة تفعيل طلب الإعلان عن وظيفة جدارة

عند الإعلان عن الوظائف يتم تقسيمها حسب المجال، ويمكنك القيام بتفعيل طلب الوظائف على جدارة من خلال الضغط على المربع الموجود جانب مجال الوظيفة التي تحتاج التقديم بها.

قم باختيار واحدة من الوظائف فقط في كل مجال، وقم بترتيبها مع كتابة المقر الخاص بكل وظيفة منهم.

الآن سوف يتم تفعيل طلب الإعلان عن الوظيفة.

شروط التسجيل في جدارة

يمكنك التسجيل في جدارة إن توفر بك هذه الشروط التالية:

المتقدم لابد أن يكون حاصلًا على مؤهل البكالوريوس فيما أعلى وليس أقل منها.

أن يكون الخريج ممن هم حاملي الجنسية السعودية.

في نهاية مقال طريقة تحديث جدارة فقد عرضنا عليكم خطوات تحديث البيانات الخاصة بخريجي الجامعات العليا، كما عرضنا عليكم طريقة تفعيل إعلانات الوظائف، وأخيرًا الشروط الواجب توافرها في مستخدم جدارة.