شرح كيفية التسجيل عبر الضمان المطور في المملكة 1444

‏شرح التسجيل في الضمان المطور‏ يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي من البرامج المشهورة في المملكة العربية السعودية، حيث أن هدف البرنامج معاونة المواطنين الذين ليس لديهم دخل كافة لسد حاجة بيوتهم، حيث توفر الوزارة لكافة المواطنين الدعم والتدريب للحصول على عمل بمرتب مناسب، ولذلك أوضحت الوزارة شرح التسجيل في الضمان المطور بالتفصيل، لكي يستطيع المواطنين التقديم عبر الموقع الإلكتروني بنجاح، وشروط الانضمام للضمان الاجتماعي وكيفية حساب مرتب الضمان الاجتماعي.

‏شرح التسجيل في الضمان المطور‏

تم شرح التسجيل في الضمان المطور من قبل وزارة الموارد البشرية سوف نتحدث عنه بالتفصيل في هذا المقال وهو كالآتي انتقل إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور، سجل كمستخدم جديد، ثم اضغط على كلمة “الخدمات الإلكترونية”، اضغط على كلمة “تسجيل دخول على موقع الضمان الاجتماعي”، اختر كلمة “حماية المعاشات”، اضغط على كلمة “تسجيل دخول للخدمة”، اختر كلمة “مكتب الضمان”، اختر الفئة المناسبة لك، دون كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك على الموقع الإلكتروني، اضغط على كلمة “إرسال”.

شروط الانضمام للضمان الاجتماعي الجديد

هناك بعض الشروط المطلوبة من المتقدم لكي يستطيع التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور وهو كالآتي أن يكون موطن المتقدم المملكة العربية السعودية، متزوج من امرأة سعودية، أن يكون سن المتقدم أقل من 26 سنة، يمكن للإناث للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي بشرط أن يكونوا غير متزوجات، عدم قبول التابع في حالة كونه تابع لمستفيد موجود في برنامج الضمان، لا يزيد السن بين المستفيد والتابع عن 13 سنة، ينبغي أن يكون سن المستفيد أكبر من سن التابع، أن يكون التابع غير متزوج، تستطيع الأرملة المتزوجة من رجل اجنبي التقديم في البرنامج، أن تسجل الأرملة كتابع مستفيد بشرط ألا يزيد العمر عن 25 سنة، وأن تكون مقيمة في المملكة العربية السعودية.

كيفية حساب مرتب الضمان الاجتماعي

ينصح بالاطلاع على طريقة حساب مرتب الضمان وءلك عن طريق جمع ثمن المرتب كل شهر للعائلة، خصم 50% من ثمن الدخل كل شهر ويتم إضافة مرتب الدخل كل شهر والدخل غير المكتسب، حصول العائلة على مرتب 1100 ريال سعودي ومرتب 550 ريال سعودي لكل شخص في العائلة.