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عمر شويل - جدة يعد الضمان الاجتماعي المطور استعلام برقم الهوية من أبرز العناوين التي تزايد البحث عنها في الآونة الأخيرة باعتباره إحدى البرامج الخدمية التي قدمتها الحكومة السعودية للمواطنين الأكثر فقرًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها العالم كله في السنوات الأخيرة ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين مستوى معيشة المواطن السعودي ويضمن له حياة كريمة.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام برقم الهوية

أتاحت الحكومة السعودية للمواطنين المستفيدين من الدعم المقدم من الضمان الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن حساباتهم عن طريق رقم الهوية الوطنية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو رابط الضمان المطور الجديد.

ومن ثم الذهاب على أيقونة “خدمات الوزارة” الظاهرة على الشاشة.

تظهر على الفور قائمة تحتوي على مجموعة من الخيارات، يتم اختيار الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد بشكل صحيح في المكان المخصص لها.

إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب بدقة في الخانة المخصصة.

الضغط على زر “دخول”.

الذهاب على نافذة “حسابي”.

تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح ليظهر على الفور جميع المعلومات المطلوبة المتعلقة بحساب الضمان الاجتماعي المطور.

الضمان الاجتماعي المطور

هو إحدى الأنظمة المطورة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عام 2021، الهدف الأساسي لهذا النظام هو ضمان وصول الدعم المقدم من الضمان الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا والأشد احتياجًا من أصحاب الدخول المحدودة وتقديم الدعم المادي لهذه الفئات لتحسين مستوى المعيشة، لا تقتصر خدمات هذا البرنامج على الدعم المادي والمالي فقط بل يقوم بتقديم مجموعة من البرامج التدريبية لتحويل الأشخاص القادرين على العمل إلى أشخاص منتجين في المجتمع لمواصلة عجلة الإنتاج والتنمية في المجتمع السعودي لضمان تحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية.

في نهاية مقال الضمان الاجتماعي المطور استعلام برقم الهوية حيث تم التعرف على طريقة الاستعلام عن هذا البرنامج الخدمي بالتفصيل إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع توضيح بعض المعلومات الأساسية عن هذا البرنامج الخدمي.