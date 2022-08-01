نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير الصورة على منصة أبشر وطريقة تغيير الاسم المسجل خطأ في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت من المقيمين في المملكة العربية السعودية فبالطبع تمتلك حسابًا مفعلًا عبر منصة أبشر الإلكترونية، والتي تساعد في إنجاز العديد من المصالح ولكل حساب صورة شخصية خاصة بالفرد؛ إلا أن البعض في حاجة إلى تغيير الصورة على منصة أبشر، وهذا ما نقدمه لكم بالخطوات من خلال سطور المقال القادمة لنسهل عليك الأمر.

تغيير الصورة على منصة أبشر

إن تغيير الصورة الشخصية لحساب أحد الأفراد على المنصة الإلكترونية أبشر هو أمر في غاية السهولة؛ لذلك نقدم لك بعض الخطوات التي عليك الالتزام بها للحصول على صورة جديدة، وإليك الخطوات فيما يلي:

عليك تسجيل الدخول على المنصة أبشر بعد كتابة رقمك السري واسمك على الصفحة.

اختار الخدمات عبر الإنترنت أو الإلكترونية من بين القوائم.

اذهب على خدمات الهوية الوطنية على منصة أبشر.

اذهب على كلمة تغيير الصورة.

اختار الصورة المناسبة واضغط عليها ليتم تحميلها.

اضغط على زر حفظ الصورة وبهذا سيتم التحميل.

كيفية تعديل الاسم على منصة أبشر

يمكنك تغيير اسمك أيضًا عبر المنصة، وذلك بالطريقة التالية:

بعد تسجيل الدخول إلى المنصة عليك بكتابة الرمز الظاهر على الشاشة.

اضغط على مركز الخدمات والرسائل، واختر تقديم طلب تغيير الاسم.

هذا وقد أشارت المنصة إلى بعض الشروط لتغيير الاسم بالرغم من عدم وجود أسماء لا تحظر من المنصة منها ما يلي:

عدم تغيير الأسماء إلى أسماء مركبة. أن يكون الاسم من الأسماء المشروعة دينيًا. ترفض المنصة الأسماء الغير مشروعة مثل اسم عبد النبي.

خدمات منصة أبشر

هناك العديد من الخدمات المقدمة للأفراد عبر أبشر منها ما يلي:

يمكنك تسجيل المواليد الجدد.

إصدار السجل العائلي للطفل، والقيام بتسجيل بيانات الطفل وشهادة ميلاده.

إصدار تأشيرة جواز السفر وتجديدها من خلال المنصة.

استلام شهادات الميلاد عن طريق المنصة بسهولة.

في نهاية النقال المتحدث عن تغيير الصورة على منصة أبشر فقد عرضنا لكم كيفية ذلك، كما وضحنا لكم شروط تغيير الاسم، وعرضنا أهم الخدمات المقدمة من المنصة من أجل توفير الكثير من الوقت للأشخاص في المملكة العربية السعودية، والإنجاز الفوري لها.