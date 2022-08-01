تحديث العنوان الوطني البريد السعودي.. كيف احدث العنوان الوطني بأبشر؟

العنوان الوطني هو عبارة عن اختصار للعنوان الخاص بكل مواطن داخل المملكة العربية السعودية، وعندما ينتقل البعض من أماكن سكنهم يودون تحديث العنوان الوطني الخاص بهم، لذلك خصصت المملكة السعودية خدمات إلكترونية من خلال منصة لتحديث البيانات، لذلك سوف نشرح لكم الخطوات الواجب السير عليها للتحديث.

تحديث العنوان الوطني

إن تحديث عنوانك الوطني أصبح أمرًا في غاية السهولة لما وفرته لك الخدمات الإلكترونية المقدمة من الحكومة السعودية عبر المنصات الإلكترونية، وإليك خطوات التحديث فيما يلي:

عليك زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة البريد في السعودية من خلال منصة سبل البريد السعودي.

ستظهر أمامك أيقونة في نهاية الصفحة تسجيل العنوان الوطني للأفراد اضغط عليها.

قم باختيار تحديث عنوان مسجل.

ادخل الرقم الخاص بهويتك.

اكتب رقمك الهاتف الخاص بك.

تأكد من أن البيانات سليمة.

ستصلك رسالة بها رمز قم بكتابته.

اضغط على كلمة تأكيد.

الآن أصبح أمامك جميع البيانات الخاصة بعنوانك الوطني القديم.

اذهب على كلمة تحديث.

قم بالذهاب على إرسال التحديث.

حدث جميع البيانات الشخصية من رقم هاتف وعنوان منزل والخريطة.

كيفية تحديث عنوانك الوطني عبر أبشر

منصة أبشر من المنصات التي تمكنك من تحديث عنوانك الوطني بكل بساطة، وذلك بالطريقة التالية:

قم بالدخول إلى الرابط منصة ابشر .

قم بالذهاب على البدء في الخدمات.

عليك الاختيار ما بين تعديل عنوانك الوطني أو تحديثه.

اكتب عنوانك بالتفصيل.

اضغط على كلمة التأكد، ثم اضغط على السهم المتجه إلى التالي.

راجع بياناتك التي أدخلتها عبر المنصة، ثم اضغط على كلمة تعديل.

بإمكانك أن تحدث البيانات أو تقوم بتعديلها خلال أربعة وعشرين ساعة فقط.

ادخل على منصة أبشر للتأكد من أن بياناتك الجديدة تم تحديثها.

في نهاية مقال تحديث العنوان الوطني فقد عرضنا عليكم الخطوات التي علينا القيام بها عبر منصة البريد من أجل تحديث بيانات الفرد في المملكة العربية السعودية، كما عرضنا عليكم كيفية التحديث عبر منصة أبشر خطوة بخطوة، فاختار الطريقة الأنسب لك من بينهم ولكن بعد التأكد من بياناتك.