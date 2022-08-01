تحديث جدارة وشروط التقديم عبر المنصة الوطنية الموحدة my.gov.sa

أتاحت المملكة العربية السعودية عدة خدمات إلكترونية هدفها الوحيد هو خدمة المواطنين أشهرها تحديث جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية، والذي يمكن مواطني المملكة من التقديم والالتحاق بوظائف القطاع الحكومي بطريقة إلكترونية سهلة بدون أن يضطر المواطن للذهاب إلى المصالح الحكومية، وسوف نقدم لكم خطوات تحديث البيانات في نظام جدارة لكي تتمكن من التعرف على الوظائف المتاحة لك.

تحديث جدارة

قدمت منصة جدارة الإلكترونية خدمة تحديث بينات جدارة التي يستطيع المواطن أن يقوم بتنفيذها بنفسه دون بذل جهد وإهدار وقت، بتطبيق الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول إلى الموقع الخاص بمنصة جدارة.

بعد ذلك سجل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد منصة مسار تحديث البيانات، بالضغط على تسجيل الدخول.

ثم قم بكتابة رقم الهوية السعودية الخاص بك بشكل صحيح لتأكيد تسجيل الدخول.

بعد ذلك توجه مباشرةً إلى البيانات.

ثم إبدا في تحديث البيانات المراد تحديثها بإدخال المعلومات الجديدة الصحية.

بعد ذلك يتم اختيار أيقونة على حفظ بعد الانتهاء من البيانات، والتأكد من صحتها.

شروط التقديم في نظام جدارة للوظائف

يجب على الراغب في الالتحاق وظائف جدارة الحكومية أن يتمتع بعدة شروط قام بوضعها النظام، وذلك لكي يحصل كل مستحق على وظيفة ملائمة له، وأهم شروط جدارة التقديم على الوظائف التي وضعت كالاتي:

يتم قبول الطلبات في المدة المحددة لفتح باب التقديم.

يجب أن تتلاءم الوظيفة مع المؤهل الخاص بمقدم الطلب، والمثبت في شهادته.

ينبغي على مقدم الطلب أن يكون سعودي، وهذا شرط أساسي لتقديم الطلب.

يشترط إدخال البيانات الصحيحة المطابقة لأوراق ومستندات مقدم الطلب.

الحد الأدنى للمؤهل الدراسي هو شهادة البكالوريوس.

الموظف في أي جهة حكومية لا يتم قبول طلبه.

ضم المستندات التي يطلبها النظام إلى الطلب المقدم.

ضرورة امتلاك مقدم الطلب حساب خاص به في منصة جدارة.

اجتياز الأسئلة التي سيتطلب منك إجابتها عبر المنصة لإنشاء الحساب.

تحديث بياناتك في أي وقت، إذا تطلب الأمر ذلك.

من خلال مقال تحديث جدارة استطعنا أن نقدم لكم الخطوات الواجب إتباعها لإتمام عملية تحديث البيانات بنظام جدارة للقدرة على الالتحاق بالوظائف الحكومية الشاغرة في المملكة، كما أضفنا لكم الشروط الواجب توافرها في مقدمي الطلبات عبر المنصة الإلكترونية جدارة.