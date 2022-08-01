الدعم السكني 1444.. كيف اعرف مبلغ الدعم السكني الشهري؟ وشروط الاستحقاق

تصدر الدعم السكني 1444 عمليات البحث مؤخرًا، وذلك جاء بالتزامن مع ما تم الإعلان عنه من جانب الحكومة السعودية بأنها قد طرحت خدمة اجتماعية تساعد فئات معينة لمواجهة أعباء المعيشة، وذلك بهدف أن يتحصل كل مواطن على وحدة سكنية خاصة به، لكن هذه الخدمة لديها شروط معينة، وهذا ما سنقوم بسرده داخل هذا المقال.

الدعم السكني 1444

إن صندوق التنمية العقارية بالسعودية قد وضع شروط جديدة للقبول في برنامج الدعم السكني، وإليكم أبرز الشروط التي وضعها صندوق التنمية بالشكل الآتي:

يجب أن يكون المتقدم من أصول سعودية، وذلك بالإضافة إلى أن يكون مقيمًا داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

ويشترط أن يكون المتقدم عائل لأسرة ولديه دخل شهري محدود، وذلك يتم قياسه من خلال المستندات المقدمة لوزارة الإسكان.

ومن الضروري ألا يكون المتقدم قد سبق لها الاستفادة من الدعم السكني.

ويجب أن يزيد عمر المتقدم عن 25 عام، حتى يحق له الاستفادة من الدعم السكني المقدم من الحكومة السعودية.

ومن الضروري ألا يكون المتقدم لديه سجلات عقارية أو ممتلكات باسمه، حتى يتم قبوله بالدعم السكني.

مقدار قيمة الدعم السكني

حددت إدارة البرنامج بأن قيمة الدعم السكني تختلف من متقدم للآخر، وذلك على حسب ظروف كل متقدم، وإليكم أبرز المعلومات التي تدور حول قيمة الدعم السكني بالشكل الآتي:

في حال إن كانت الأسرة دخلها السنوي لا يجتاز قيمة ال14000 ريال سعودي، فهنا تقدر قيمة الدعم السكني بحوالي 100%.

وعندما يكون دخل الأسرة خلال العام لا يجتاز قيمة 15000 ريال سعودي، فهنا تصل قيمة الدعم إلى حوالي 90%.

وتصل قيمة الدعم المقدمة لحوالي 75%، وذلك في حال إن كان دخل الأسرة خلال العام يتجاوز ال20000 ريال سعودي.

وكي يتم التقديم للحصول على الدعم السكني، فعلينا الاطلاع على سكني.

دوفي النهاية نكون قد عرضنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول شروط الدعم السكني 1444 الجديدة والتي على أساسها يتم قبول طلب المتقدم للحصول على قيمة الدعم، كما وضحنا أن قيمة الدعم تختلف من متقدم للآخر، وذلك على حسب قيمة الدخل الذي يتحصل عليه المتقدم خلال العام.