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عمر شويل - جدة كيف التحقق من نزول الأهلية والقبول في الحصول على رواتب برنامج حساب المواطن السعودي في الإصدار الجديد يوليو 2022 لاستحقاق راتب شهر أغسطس الجديد، وما هي أرقام الاتصال والاستعلام عن مشكلات القبول أو تقديم الاعتراضات، ويتطلع الجميع إلى التعرف على المواعيد الخاصة بالتسجيل والأهلية والاعتراض وكذلك تسلم الراتب الجديد، للمرة الأولى أو للشهر الجدد للمقبولين في النظام القديم.

كيف التحقق من نزول الأهلية لشهر يوليو 2022

يتم قبول أهلية شهر يوليو 2022 للمسجلين من يوم السادس من الشهر وحتى يوم 16 يوليو 2022، وتقوم اللجان بمراجعة الطلبات والتأكد من الاستحقاق، ويتم مراجعة كافة البيانات المقدمة والدخل الشهري وذلك للإعلان عن قبول الطلب أو عدم التأهل والذي يأتي في رسالة على الهاتف النقال أو بالاستعلام عبر حسابي في البرنامج.

[كيف التحقق من نزول الأهلية] رقم حساب المواطن الموحد Ca.gov.SA تقديم الاعتراضات والشكاوى

ويأتي من الأسئلة الشائعة من المستخدمين هو كيفية الاستفسار عن الطلبات المقدمة في برنامج حساب المواطن وطرق التواصل للتعرف على القبول او تقديم الشكوى أو الاستعلام.

ما هي قيمة استحقاق راتب المواطن الجديد

يكون الحساب النقدي بالتسجيل لراتب لا يزيد عن 2000 ريال.

يجب أن يتم التسجيل لرب الاسرة للأسرة السعودية بينما يتم استقبال الفرد المستقل أكثر من 18 عام.

يقوم البرنامج باحتساب الفرد التابع بدعم حساب المواطن أقل من 18 سنة مبلغ 208 ريال بينما كان في السابق 125 ريال سعودي.

يتم الحساب للتابع أكثر من 18 الفرد التابع 417 بينما كان 209.

بينما يكون الدعم للفرد المستقل 720 ريال سعودي.

أما إذا كان الفرد المستقل بعمر 18 عام يصرف له 360 ريال.

ما هي طرق التواصل للاستعلام والشكاوى في حساب المواطن السعودي 2022

ويتم الاستعلام عن الأهلية عبر الخطوات التالية

يقوم المواطن بالدخول على حسابه الخاص على رابط تسجيل حساب المواطن. يتم تسجيل الدخول برقم الهوية والرقم السري ورمز التحقق. يقوم بالدخول على الصفحة الشخصية لديه. يتم اختيار ايقونة الاستعلام هن أهليتي.

كيف التحقق من قبول الأهلية

كيف يتم التحقق من نزول الأهلية رقم حساب المواطن الموحد Ca.gov.SA تقديم الاعتراضات والشكاوى عبر رقم 19912، وهي جميع الطرق للتأكد والتثبت من قبول طلب التسجيل في استحقاق راتب شهر أغسطس 2022، والذي بدا التسجيل فيه من السادس وحتى السادس عشر من يوليو، ويمكن انتظار وصول رسالة الأهلية بينما يتم الاستعلام إلكترونيا أيضا عنها من خلال حسابي على برنامج حساب المواطن السعودي.