تحديث الصكوك إلكترونياً وزارة العدل عبر ناجز

قدمت وزارة العدل التابعة للمملكة العربية السعودية الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بإمكانية تحديث الصكوك العقارية عبر الإنترنت، بهدف التسهيل على المواطنين الخدمات العقارية من خلال طرح المنصة الإلكترونية ناجز، والتي تعد من المنصات ذات أهمية كبيرة للمواطنين السعوديين، لذلك سوف نعرض لك من خلال مضمون مقال اليوم كيفية تحديث الصك العقاري إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب لوزارة العدل السعودية.

تحديث الصكوك

تستطيع الآن تحديث أي صك عقاري قديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة العدل السعودية لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين، والتي من ضمنها إمكانية تحديث الصك العقاري عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول للموقع الرسمي التابع لوزارة العدل السعودية وتابع تسجيل الدخول ناجز.

بعد ذلك يتعين عليك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، ورقم الهوية ثم قم بالضغط على مربع تسجيل الدخول.

ستظهر لك الصفحة الأساسية للموقع، ثم بالذهاب فوق مربع الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خدمة العقارات.

سوف تظهر لك كافة الخدمات العقارية، قم باختيار خدمة تحديث صك عقاري.

يتعين عليك الموافقة على الشروط والأحكام المعروضة لك.

بعد ذلك قم بالنقر فوق متابعة الخدمة عبر ناجز.

سيتطلب منك عدة بيانات تشمل ( اسم المستخدم، كلمة المرور).

قم بإدخال رمز التحقق، ثم الضغط على مربع تسجيل الدخول.

دون رمز المرسل لتتمكن من المتابعة، ثم ضع علامة على الموافقة بالبيانات.

اختر طلب جديد، وقم بتدوين كافة البيانات الخاصة بصاحب الطلب والتي تتمثل في ( الأسم، رقم الهوية، نوع الهوية، تاريخ الميلاد، نسبة الملكية).

ينبغي أيضًا تدوين المعلومات الخاصة بالصك محل التحديث وهي ( رقم الصك العقاري، مصدر الصك، تاريخ الصك، مساحة العقار، وقف مرهون، وصية، صور للعقار).

بعد ذلك اضغط على أيقونة حفظ، وقم بتأكيد البيانات سالفة الذكر، ثم اضغط متابعة إرسال الطلب.

قم بالموافقة على شروط الطلب.

دون رقم الجوال الخاص بك.

أكد عملية إرسال الطلب.

في ختام مقال تحديث الصكوك قمنا بتوضيح الخطوات الواجب الالتزام بها عند تحديث الصك العقاري، لذلك قم بمتابعة ما تم ذكره في المقال وتطبيقه وفقًا للخطوات المحددة كي تتمكن من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة العدل الخاصة بالعقارات.