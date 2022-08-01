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عمر شويل - جدة انتهاء إيداع راتب الضمان في الموعد المقرر له من قبل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تقرر الوزارة تحديد مواعيد صرف رواتب المؤهلين والمستحقين بالشهور الماضية، والمؤهلين الجدد، باليوم الأول من الشهر الميلادي، فهل تم إيداع راتب الضمان اليوم، حسب آخر الأخبار الصادرة من الوزارة عبر منصتها الإلكترونية، وكيفية الاستعلام عن صدور الراتب في الحساب البنكي في مصرف الراجحي.

ما هو تاريخ إيداع راتب الضمان المطور

يتم إيداع رواتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنظام الجديد في اليوم الأول من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره حسب تزامن موعد الصرف مع العطلات الحكومية، ويكون اليوم الأول من الشهر هو الأحد 31 يوليو 2022 هو المتمم للشهر الماضي ويكون اليوم الأول منه الاثنين 1 أغسطس 2022.

[انتهاء إيداع راتب الضمان] استعلام صدور الدفعة sso.hrsd.gov.sa راتب أغسطس 2022 بالراجحي

معاشات الضمان الاجتماعي ( المطور )

نهاية يوم الأحد القادم 1 ميلادي pic.twitter.com/dGdzbzTt2C — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) معاشات الضمان الاجتماعي ( المطور )

نهاية يوم الأحد القادم 1 ميلادي pic.twitter.com/dGdzbzTt2C — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) July 29, 2022

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن أهلية التسجيلات الجديدة في الضمان المطور منذ أيام قليلة، ويتأهل الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق للحصول على راتب الشهر الجديد، ويكون شأنهم في ذلك شأن الدفعات القديمة من مستفيدي الرواتب، ويتم تحديد موعد الراتب شهريا ويتم الإعلان عنه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

هل يتم صرف الضمان في الصباح

ما هو الحد المانع لراتب الضمان وقيمة الراتب لشهر أغسطس

عدد أفراد الأسرة الاستحقاق النقدي بالريال الحد المانع للضمان الاجتماعي بالريال

1 1000 2001 2 1285 2570 3 1570 3140 4 1855 3710 5 2140 4280 6 2420 4840 7 2710 5420 8 3000 6000 9 3280 6560 10 3560 7120 12 3840 7680 13 4130 8260 13 4410 8820 14 4700 9400 15 5000 10000 وجدير بالذكر أن راتب الضمان يتم توحيد موعد الصرف فيه ليشمل المستفيدين بالنظام القديم والمؤهلين الجدد، كما يستمر استقبال التسجيلات الجديدة للحصول على راتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى أكتوبر 2022 المقبل.

كيف استعلم عن هل نزل الضمان اليوم في حسابي

تبدأ الخطوات بانتظار الموعد المقرر للراتب. يقوم المواطن بعدها بالدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالضمان المطور. كما يمكن الاستعلام عبر منصة الدخول الموحدة الوطنية. يتم التسجيل بالرقم السري للفرد. يقوم بالدخول على رقم الحساب البنكي للاستعلام عن نزول الراتب فيه. إذا واجهته مشاكل يمكن الاتصال والاستعلام عن رقم الضمان الموحد 19911.

يقوم مصرف الراجحي بالإعلان عن نزول الراتب فيه، وتقوم الوزارة بالإيداع التدريجي لرواتب المستفيدين ويتم بعدها إعلان نزول جميع الرواتب، ويتم إيداع راتب أغسطس لجميع المستفيدين بالراجحي في مساء الأحد 31 أغسطس ليتم الصرف يوم الاثنين صباحا من الحساب البنكي للمواطنين.

صرف راتب أغسطس

[انتهاء إيداع راتب الضمان] استعلام صدور الدفعة sso.hrsd.gov.sa راتب أغسطس 2022 بالراجحي حيث يبدا صباح اليوم الاثنين التوجه إلى أحد فروع البنك لصرف راتب الضمان للمقبولين والمؤهلين للحصول على راتب الضمان لشهر أغسطس 2022، ويستمر صرف الراتب في البنك لمدة 3 أيام لعدم تكدس طلبات الصرف على البنك، ويتم فتح باب التسجيل من جديد للشهر الأخير من تسجيلات الضمان الإلكتروني من اليوم؟