معاش الضمان الاجتماعي المطور صرف شهر محرم 1444

ازدادت تساؤلات المواطنين حول موعد صرف معاش الضمان المطور شهر محرم 1444، حيث أن معاش الضمان من اهم وسائل الدعم المقدمة من مملكة العربية السعودية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف مساعدة الاسر الأشد حاجة على تلبية إحتياجتهم في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية التي يمر بها العالم، لذلك تقديم الدعم المادي لتحويل حالتهم من الاحتياج إلى الانتاج عن طريق التدريب والتأهيل للبحث عن فرص عمل مناسبة.

موعد صرف معاش الضمان المطور شهر محرم 1444

قامت وزارة الموارد البشرية بتوحيد موعد صرف معاش الضمان المطور ليكون يوم 1 من كل شهر ميلادي، وعليه يكون صرف دفعة شهر محرم 1444 يوم الأثنين الموافق 1 أغسطس 2022، عقب الانتهاء من ايداع المستحقات في حسابات المواطنين المؤهلين للحصول على الدعم، ودعت الوزارة الراغبين بالتسجيل للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي لسرعة التسجيل مع استيفاء كافة الشروط والاحكام، حيث انه تم مد فترة التسجيل بالبرنامج إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل 2022.

شروط استحاق الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط يجب الالتزام بها للاستفادة من معاش الضمان المطور والتي تتمثل في:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك مايلي: المرأة لأجنبية المتزوجة من سعودي، وكذلك الأرملة والمطلقة غير السعودية ولديها أبناء سعوديون. وأبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج أجنبي. وذوي الإعاقة والأيتام والأرامل الحاملات بطاقات التنقل. يشترط أن يقل الدخل الشهري للأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريال لكل فرد بها. تحقيق كافة متطلبات الوزارة الخاصة بالصحة والتعليم للأبناء. أن يلتزم المتقدم ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة. ألا يكون المستفيد موجود بأي مركز من المراكز الإيوائية التي تكون تحت رعاية الدولة. يجب ألا يكون لدية أصول أو أملاك ذات قيمة مرتفعة. لابد تنطبق على المتقدم معايير امتلاك الثروة الموجودة باللائحة التنفيذية للنظام.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

للاستفادة من معاش الضمان المطور يمكن التسجيل جديد بالبرنامج من خلال اتباع ما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. والضغط على إنشاء حساب جديد و تسجيل مستخدم جديد. ثم يتم اختيار الخدمات الإلكترونية. والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي. وادخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بطريقة صحيحة. ويتم ارفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل. ثم يتم الضغط على خيار التأكيد حتى يتم تأكيد جميع البيانات. يتم الانتظارحتى يتم الرد بقبول أو رفض الطلب. في حالة ادخال البيانات بشكل غير صحيح يتم رفض الطلب.

وإلى هنا نكون وضحنا لكم في هذا المقال موعد صرف معاش الضمان المطور، وكذلك شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وطريقة التسجيل في الضمان المطور.