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أسماء أحياء الرياض العشوائية التي سيتم ازالتها 1444 وتفاصيل هدم احياء الرياض العشوائية فى مدينة الرياض واهداف مشروع إزالة العشوائيات فى الرياض كذلك آلية تعويض السكان المتضررين من عمليات إزالة عشوائيات الرياض وكيفية صرف التعويض المناسب للعقار الذى صدر له قرار بالإزالة وقيمة التعويضات والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تعويض إزالة الاحياء العشوائية فى الرياض 1444. احياء الرياض التي عليها إزالة الاحياء العشوائية فى الرياض أولا حي بن شريم الواقع فى منطقة خشم العان.

ثم الحارة الشعبية فى نطاق حي المرسلات.

ايضا المنطقة العشوائية التي تقع فى حي النهضة.

كذلك منطقة الغنامية الموجودة فى منطقة العماجية.

ثم حي الجبس الموجود فى نطاق اطراف العاصمة الرياض. تفاصيل هدم احياء الرياض العشوائية وخطة تطوير احياء الرياض 1444 بالنسبة لحى ابن شريم إزالة كاملة للمباني العشوائية وتطوير كامل للحي.

ثم حي الجبس إزالة عدد من العقارات التي تعيق مسار تطوير الحي وفتح شوارع وممرات بالحي وإزالة العقارات العشوائية فى حي الجبس والعمل على ربط الحي بشارع رئيسي حتى طريق الخرج.

تطوير حي الغنامية وإصدار بعض الرخص النظامية التي تقدم بها الملاك وانارة الشوارع وتطويرها حتى طريق الحائر.

ايضا حي الغنامية العمل على تطوير الحي وإزالة المباني التي تعيق عليات تطوير والعمل على رفع مستوى الخدمات بالحي وتعبيد الطرق وتوسيع الشوارع وفتح الممرات وتخصيص موقع مقبرة فى غرب الحي.

ثم حي المرسلات يتم الازالة بالكامل وحصر المباني المتضررة واعداد قرارات مساحية لكل عقار وتقييم قيمة نزع الملكية فى حي المرسلات.

كذلك المنطقة العشوائية فى حي النهضة نزع ملكية كافة العقارات التي تعترض خطة التنظيم والتطوير وحصر المساحات المتبقية التي تصلح للبناء.

ايضا إزالة المنطقة العشوائية بحي عكاظ وإزالة احواش الابل والاغنام على مدال المدينة ونقلها الى طريق الدمام السريع. إجراءات صرف تعويضات إزالة احياء الرياض العشوائية الدول على رابط موقع البوابة الالكترونية للخدمات البلدية لأمانة منطقة الرياض..

ثم تقديم طلب صرف تعويض إزالة الاحياء العشوائية.

بعد ذلك ارفاق صورة من الصك العقاري او الوثيقة.

ايضا بيانات المالك وصورة من بطاقة الهوية بصيغة لي دي اف.

بالإضافة الى رقم الآيبان للحساب البنكي على مطبوعات بصيغة pdf.

ثم مخالصة من شركة الكهرباء والمياه الوطنية.

ايضا مخالصة من بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية العقارية.

كذلك صورة من الوكالة الشرعية للوكيل بالإضافة لصورة هويته الوطنية.

ثم صورة لفاتورة مرافق حديثة مياه او كهرباء.

ايضا صورة جوية للعقار وصورة فتوغرافية للمبني.

كذلك رقم توثيق اخلاء المبني وارسال الطب من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض ازالة المناطق العشوائية فى الرياض. عمر شويل - جدة أسماء أحياء الرياض العشوائية التي سيتم ازالتها 1444 وتفاصيل هدم احياء الرياض العشوائية - ثقفني

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