نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات أسواق العثيم بالسعودية على جميع السلع الإستهلاكية في المقال التالي

أسواق عبد الله العثيم من أكبر المتاجر للبيع بالتجزئة والجملة للمواد الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية فكل إحتياجات منزلك سوف تعثرين عليها داخل فروع أسواق العثيم المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بأسعار مناسبة وتخفيضات مذهلة. عروض أسواق عبد الله العثيم على السلع الغذائية متوفر لحم عجل بلدي بدون عظم طازج بسعر 49.95 ريال سعودي، لعمل ألذ وأشهى الطواجن وأيضاً لعمل الكبسة باللحمة.

يوجد مفروم بقري برازيلي مبرد بوزن كيلو جرام بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 28.95 ريال سعودي، فهى تعتبر أساس العديد من الوجبات المحبوبة لدينا.

متاح لحم عجل بلدي بالعظم طازج بوزن كيلو جرام بسعر 39.95 ريال سعودي بعد أن كان سعرها 57.95 ريال سعودي. كما متواجد لحم خروف بربري بالعظم طازج بوزن كيلو جرام بسعر 49.95 ريال سعودي.

شاي ربيع أوراق كاملة بوزن كيلو جرام بسعر 30.95 ريال سعودي بدلاً من 41.95 ريال سعودي. تخفيض على حليب نادك كابتن شوكولاتة عدد 18 قطعة بوزن 185 مل للقطعة الواحدة بسعر 28.95 ريال سعودي حيث كان سعره قبل التخفيض 35.95 ريال سعودي.

متاح زيت زيتون من كوبوليفا زجاج بوزن 500 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي فكان سعر العبوة 21.95 ريال سعودي.

وأيضاً متوفر تونة من حدائق كاليفورنيا قطع بوزن 170 جرام عدد 3 قطع بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 26.85 ريال سعودي.

خصم كبير على سكر الأسرة طبيعي ناعم بوزن 10 كيلو جرام الأن ولفترة محدودة بسعر 28.95 ريال سعودي. تخفيض على تونة قودي تندرينا ناعمة عدد 3 قطع بوزن 80 جرام للقطعة الواحدة بسعر 11.95 ريال سعودي بعد أن كانت من قبل بسعر 16.50 ريال سعودي.

أسواق العثيم يوفر خصم كبير على عسل الشفاء الغابة السوداء بوزن 500 جرام بسعر 64.95 ريال سعودي بدلاً من 95.95 ريال سعودي.

متواجد مكرونة من هالي أنواع بوزن 400 جرام بسعر 1.95 ريال سعودي بدلاً من 2.95 ريال سعودي.

يوجد أرز من زاد الوطن هندي بسمتي بوزن 5 كيلو جرام بسعر 24.95 ريال سعودي فكان السعر من قبل 34.95 ريال سعودي. خصم على حلاوة طحينة من هالي سادة بوزن كيلو جرام بسعر 13.50 ريال سعودي.

متوفر زيت العربي نباتي بلاستيك عدد 2 قطعة بوزن 1.5 لتر للقطعة الواحدة بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 45.95 ريال سعودي.

خصم على زيت زيتون عافية بكر ممتاز صحي ولا يوجد استغناء عنه، بوزن 500 مل بسعر 14.95 ريال سعودي.

متوفر صلصة البرجر من قودي بوزن 290 مل بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات أسواق العثيم بالسعودية على جميع السلع الإستهلاكية - ثقفني

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