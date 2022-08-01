نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب الالتحاق بدعم ريف الكترونيا ومعرفة الشروط الجديدة لعام ١٤٤٤ منصة دعم ريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديمها لمساعدة لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية بهدف تنمية الريف السعودي.

وبالتالي رفع المقدرة المالية إلى كافة المزارعين ويتساءل الكثير من العاطلين والأسر المنتجة عن الخطوات التي تتبع من أجل التسجيل في دعم الريف.

تعرف معنا على كل مايخص نظام دعم ريف

كيفية التسجيل في دعم الريف للعاطلين

يمكن لكافة العاطلين أن يتجهوا من أجل التسجيل في دعم الريف وبالتالي الحصول على الدعم وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في ذلك:

أولًا يتم التوجه إلى الموقع الخاص بمنصة ريف من هنا .

بعد ذلك يتم النقر على طلب الدعم.

ثم يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة.

بعد ذلك يتم التسجيل والانتظار لبضعة من الوقت لحين أن يأتي إليكم على الهاتف كلمة المرور.

ثم يتم تسجيل الدخول في المنصة من خلال كتابة كلمة المرور.

بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة والانتظار لبضعة من الوقت وبعد ذلك يتم كتابة رقم الآبيان الخاص بكم.

كيفية التسجيل في دعم الريف للأسر المنتجة

يمكن بكل سهولة للأسر المنتجة أن تسجل في دعم الريف من خلال اتباع كافة الخطوات:

أولًا يتم التوجه إلى الموقع الإلكتروني من خلال التوجه إلى الرابط الرسمي الخاص بالمنصة رابط منصة دعم ريف يتم النقر على طلب الدعم. بعد ذلك يتم التسجيل وكتابة كافة البيانات الخاصة بالتسجيل. يتم بعد ذلك تحديد برنامج دعم الأسرة المنتجة ثم التقديم مع كتابة كافة البيانات المطلوبة.

شروط الحصول على دعم الريف

هناك بعض الشروط التي يلزم اتباعها من أجل التسجيل في دعم الريف وإليكم في السطور الآتية تلك الشروط:

يجب أن يكون المتقدم من سعودية جنسية.

كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عام.

يجب على المتقدم أن يكون لديه حساب بنكي نشط.

كما يجب أن يكون عامل في قطاع من القطاعات الزراعية.

يجب أن يكون عامل في إحدى القطاعات بنوعيها سواء العام أو الخاص.

كما يجب ألا يكون مستفيد من أكثر من ثلاثة برنامج.

يجب ألا يزيد الراتب الشهري الخاص بالمتقدم عن ستة آلاف ريال سعودي.

كما يجب تقديم كافة الأوراق المطلوبة.

شروط التقديم على دعم الريف

يعتبر دعم الريف من إحدى الخدمات التي توفرها المملكة العربية السعودية إلى مواطنيها فهو عبارة عن مساعدة مالية مقدمة من وزارة البيئة والمياه الزراعية بالمملكة العربية السعودية.

ولكن هناك مجموعة من الشروط التي يلزم استيفائها من أجل الاستفادة من تلك المساعدة ومن خلال مقالنا التالي سنتناول معكم كل ما يخص دعم الريف.

شروط التقديم على دعم الريف:

هناك مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها من أجل الاستفادة من دعم الريف وتلك الشروط هي كلًا من التالي:

يجب على أى متقدم للحصول على مساعدة دعم الريف أن يكون حامل للجنسية السعودية.

كما يجب أن يكون عامل في إحدى الأنشطة المرتبطة في مجال الزرعة.

يجب على المتقدم أن يكون ساكن في المنطقة الإدارية التي يحتوي عليها الدعم.

كما يجب ألا يزيد المرتب الشهري الخاص بالعملاء عن 6000 ريال سعودي.

يلزم أن يتواجد في المملكة العربية السعودية بصورة دائمة.

كما يكون الحد الأقصى للدعم أربعة وخمسين ألف ريال سنوي.

كما أن الحد الأدنى لعمر الشخص المتقدم عن 21 عام.