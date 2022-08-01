موعد نزول حساب المواطن 1444 بالميلادي والهجري دفعة أغسطس في الدفعة 57 للمستحقين

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد نزول حساب المواطن 1444 بالميلادي والهجري في دفعة شهر أغسطس في الدفعة 57 للمستحقين والمستفيدين في حساب المواطن، حيث ينتظر المستحقون صرف دفعة حساب المواطن خاصة وأن الدفعة 56 قد بلعت 3.1 مليار ريال لنحو 10.2 مليون مستفيد شملهم الدفعم في برنامج حساب المواطن في شهر يوليو الماضي.

موعد نزول حساب المواطن دفعة أغسطس

موعد نزول حساب المواطن دفعة أغسطس بالهجري: الأربعاء 12/1/1444 هجريا .

موعد نزول حساب المواطن دفعة أغسطس بالميلادي: الأربعاء 10/8/2022 ميلاديا .

الفرد المستقل في برنامج حساب المواطن

كان برنامج حساب المواطن على تويتر قد نشر المقصود بالفرد المستقل وهو كل شخص بلغ 18 عام أو أكثر ويقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة وغير متزوج أو أرمل أو مطلق وليس لديه تابعين أو معالين ومستقل السكن.

يمكن إثبات الإستقلالية في المسكن عند التقديم في برنامج حساب المواطن من خلال تقديم عقد إيجار إلكتروني موحد بإسم المستفيد دون الحاجة لإرفاق مستند وكذلك يمكن إرفاق مشهد إثبات سكن حكومي سواء خاص أو جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

طريقة التواصل مع برنامج حساب المواطن

حدد حساب المواطن أربع قنوات من أجل التواصل مع برنامج حساب المواطن.

التواصل من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

التواصل من خلال مركز الإتصال عبر رقم 19912 من الأحد للخميس من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء.

من خلال خدمة المستفيدين

من خلال خدمة “صوتك مسموع” من أجل تحقيق تطلعات المستفيدين لرفع جودة الخدمة.



طريقة الإستعلام عن دفعة حساب الماوطن برقم الهوية

يمكن الإستعلام عن دفعة حساب المواطن برقم الهوية من خلال:

الذهاب إلى موقع برنامج حساب المواطن وإضافة إسم المستخدم وكلمة المرور.

القيام بإضافة رمز التحقق البشري وتسجيل الدخول وإستعلام حساب المواطن.

كتابة رقم الهوية الوطنية وإختيار إستعلام لتظهر كل التفاصيل الخاصة بدفعة حساب المواطن.

يذكر أنه يمكن الإعتراض على دفعة حساب المواطن من خلال برنامج حساب المواطن حال عدم ظهور دفعة حساب المواطن وعدم صرفها، حيث يتاح للجميع إمكانية الإعتراض وتقديم المستندات الدالة على أحقية الحصول على حساب المواطن.