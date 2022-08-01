نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل بالتزامن مع إيداع معاشات الضمان.. الموارد تُوضح سبب نقص مبلغ رواتب الضمان المطور هذا الشهر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن متى ينزل المعاش الضماني في البنوك، وأبانت سبب نقص راتب الضمان المطور لهذا الشهر عن الشهر الماضي للمستفيدين، وقد أعلنت عن هذا بالتزامن مع بدء إيداع الرواتب في حسابات المستفيدين البنكية بساعات قليلة، حيث من المعروف أن الإيداع يبدأ في الأول من شهر أغسطس المقبل 2022 أي يوم الإثنين غداً.

هذا وقد ظهرت بالفعل نتائج الأهلية والاستحقاق لكافة المستفيدين القدامى والمسجلين الجدد والمحولين من النظام القديم من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية الخاصة بالضمان الاجتماعي الوطني وخدماته، والتي تم تدشينها من قبل الوزارة.

سبب نقص مبلغ رواتب دعم الضمان لهذا الشهر؟

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على نقص راتب الضمان لهذا الشهر عن الشهر الماضي، حيث أن دفعة شهر يوليو لم تكن الدفعة الأساسية المعتادة فقط، بل أضيف إليها المكرمة الملكية المقدمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله والذي قد خصص مبلغ 2 مليار ريال سعودي للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي سواء القديم أو المطور لمساعدتهم في ظل ارتفاع الأسعار الملحوظ، وهذه المكرمة هي التي أدت إلى زيادة الرواتب عن كل شهر.

وبناءا عليه فإن الدعم الإضافي لن يتم صرفه هذا الشهر للمستفيدين لأنه كما ذكرنا كان دفعة إضافية لمدة شهر واحد فقط وهو شهر يوليو، وبالتالي فإن الراتب الشهري سيعود إلى ما كان عليه من قبل حسب سلم رواتب الضمان الاجتماعي المتعارف عليه والمنشور مسبقاً من قبل الوزارة والذي يتسلسل حسب عدد أفراد الأسرة، حيث يبدأ مبلغ الدعم من 1100 ريال سعودي للفرد الواحد حتى يصل إلى 5000 ريال سعودي للأسر المكونة من 9 – 15 فرد.

الاستعلام عن نتائج قبول الأهلية

يمكن للمستفيدين معرفة نتائج قبول الأهلية من خلال اتباع الخطوات التالية: